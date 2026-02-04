福容推全台燈會住宿好康 台北晶華邀逛年貨大街

2月連假多，適合來趟小旅行、入住高檔飯店享受美好假期。福容大飯店配合全台灣大型燈會，設計住房和餐飲優惠；台北晶華酒店聯手台北迪化商圈，豪送房客年貨大街限量周邊商品兌換券和Uber乘車抵用金；台南晶英酒店備妥台南在地好物，安排舞龍舞獅表演等年節活動；太魯閣晶英酒店帶旅客深入太魯閣山林走春健行；晶華國際酒店集團與BMW合作，重磅推出豪車自駕遊。

福容大飯店迎接2026台灣燈會，祭出住房和餐飲專案，像是台北一館於2月23日至3月15日台北燈節期間，入住2天1夜僅須4,999元，3天2夜8,599元；桃園機捷A8店、桃園店於2月23日至3月8日桃園燈會期間，住房或餐飲消費即贈馬年小提燈；高雄店自2月6日至3月1日豪華雙床房優惠價3,999元起，含自助式早餐和超人力霸王鎖匙圈。

台北年貨大街即日起至2月15日於迪化街熱鬧登場，台北晶華酒店與迪化商圈發展促進會及台北市商業處，共同打造「晶華年貨新春假期」住房專案。遊客入住可獲「年貨大街限量周邊商品兌換券」及200元Uber乘車抵用金，專案每房每晚6,764元起，另贈翌日栢麗廳自助式早餐2客，官網訂房加購高鐵車票享8.5折起的票價折扣。

台南晶英酒店於初一至初三(2/17~2/19)力推「馬年豐年 富貴連連」方案，2人成行每人最低5,650元，選擇專案即可將泰迪熊玩偶、廣富號聯名束口帆布袋、結合台南各區特產的農會零食組，以及樂禾屋聯名養生茶包等馬年限定伴手禮帶回家，官網訂房加購高鐵車票8.5折優惠。房客可以欣賞舞龍舞獅表演、參與春聯蓋章拓印DIY，走進大廳還有機會遇見服務機器人發送招財金幣巧克力，沾喜氣迎新年。

太魯閣晶英酒店主打「2026春節一泊二食專案」，2人成行入住山嵐客房每位8,250元起，可選擇「山嵐客房」體驗衛斯理餐廳的山海盛宴；或升級至「行館樓層」，享有專屬交誼廳和管家級禮遇，在獨立、靜謐的空間中細品輕食和精選酒款。

酒店並規畫「綠水森態漫遊」行程，即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽預約2小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。行程費用成人每位500元、孩童每位300元。

晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英及台南晶英規畫「晶采自駕遊」方案，每房6,999元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款暢遊。包含適合都會行旅、兼具科技質感與駕馭穩定性的BMW 5系列豪華房車、純電豪華旗艦BMW iX，以及BMW X系列豪華運動休旅車款等，並享受豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇。

