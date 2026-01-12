福容新春住房抽大獎 潔西艾美圍爐啖Buffet

馬年春節即將到來，不少民眾已提前規畫走春行程，各大飯店趁勢祭出好康。福容以春節住房優惠搶市，會員集滿「環台集章」即可兌換住宿券；花蓮潔西艾美渡假酒店端出圍爐宴，再抽經典客房住宿券、探索廚房自助餐券；理想大地為三代同堂、親子、情侶或朋友出遊規畫專屬方案，還能帶著毛小孩同行；宜蘭綠舞飯店住房每人2,500有找，更有露營車房型提供選擇。

看準返鄉團圓、闔家出遊和輕旅行需求，福容大飯店力推春節優惠。福隆店春節房價1萬2,888元起，雙人入住加贈豪華晚餐與春遊完美包；福容花蓮店2月15日至2月21日市景客房雙人4,680元起；麗寶店2月14日至2月21日雙人9,888元起，4人最低1萬2,888元，皆含早餐、樂園門票及摩天輪搭乘券。

廣告 廣告

同時針對福容家會員推出加碼優惠，參加「環台集章」最高回饋999點；集滿10枚可換聯合住宿券。3月31日前消費滿3,000元，有機會獲得iPhone17、歐來歐去循環式旅行團7日單人遊、萬元住宿券等大獎。

花蓮潔西艾美渡假酒店5樓宴會廳，自即日起至2月9日端上「駿馬揚蹄 喜迎好運」圍爐盛宴，6人精緻專案每桌1萬8,888元起，10人尊榮專案每桌2萬6,888元，預訂專案享果汁暢飲及紅酒1瓶。除夕當天舉行摸彩活動，最大獎為經典客房住宿券、探索廚房自助餐券。

探索廚房於除夕至初三(2/16~2/19)主打新春晚餐自助吃到飽方案，每人1,980元起，可享用全新花東美食區餐檯菜色，大啖千層焗烤吉安芋頭起士、黃皮放山土雞、鹹豬肉佐蒔蔬、低溫爐烤沙朗肋眼牛肉等特色料理。除夕當天用餐，每人再贈清蒸蒜香天使蝦。

理想大地「躍馬迎春」春節專案於2月16日至2月20日(除夕~初四)登場，有適合三代同堂的「團圓饗樂」、情侶或朋友共享的「午茶輕旅」、親子同樂的「樂遊假期」共3款住房主題。每房均開放毛小孩入住，並加贈福袋金1,000元，可至園區市集兌換限量蜂巢糕和節慶商品。同步開賣「極品圍村盆菜」、「瑤柱胡椒豬肚雞湯」2款外帶年菜，1月31日前預訂並完成付款可享9折優待。

宜蘭綠舞飯店強打「綠舞萌寵方城市PLUS一泊二食」方案，即日起至3月31日開放預訂、可入住至4月30日，每人最低2,498元就能享蝶舞咖啡廳早餐、療癒萌寵下午茶2選1、經典浴衣或動漫Cosplay服飾體驗2擇1，以及滑索體驗、彩繪DIY、免費暢遊日式主題園區，與水豚、狐獴、羊駝、梅花鹿等人氣萌寵互動，夜晚再贈送宵夜。於週一至週四加送「SASA Play灑畫體驗」；選擇「露營車房型」2人最低5,490元。

原文出處

延伸閱讀