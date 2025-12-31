福容新春端出中西饗宴 捷絲旅虎山寒假不加價

丙午年駿馬奔騰，飯店以澎湃年菜、團圓宴及住房專案喜迎春節。福容大飯店桃園機捷A8店提出中西式盛宴，住房再送迎春禮；捷絲旅台南虎山館寒假期間入住不加價，春節期間供應雙人海陸壽喜燒、中式宴席；烏日璞旅餐廳備妥全席、半席及外帶年菜３種方案，住房再抽住宿券；關西六福莊力推年節動物生態體驗遊程，讓大小朋友近距離親近動物。

福容大飯店桃園機捷A8店以「吃、住、行」3大亮點布局冬季市場，餐飲方面，田園西餐廳即日起至2月28日主打冬日限定主題「味旅歐陸嘉年華」，讓民眾品嚐威尼斯墨魚燉飯、普羅旺斯香料烤雞、BBQ烤豬肋排等好料。

廣告 廣告

福粵樓則從即日起至3月15日端出「冬藏食氣・福月雅饌」，結合藥膳料理和創新港點，鎖定重視養生的饕客。針對年節2月16日至2月21日，飯店祭出「金馬迎春」住房專案，每晚4,161元起加贈A8熊寶寶、福隆海洋溫泉入浴粉等好禮。

寒假和農曆新年無縫銜接，學生最長可享65天連續假期，為家庭旅遊帶來高度彈性的時段選擇。捷絲旅台南虎山館宣布寒假期間入住不加價，春節假期同步提供住房優惠和餐飲饗宴。

除夕至初三(2/16~2/19)「雙人海陸壽喜燒」2人起鍋、每人1,380元起，還有每桌1萬6,800元適合闔家共享的「中式宴席」，以及每道450元起的節慶菜單。初一至初三(2/18~2/19)入住每晚7,000元起加贈「小食光爆薏仁」，透過官網訂房另享高鐵車票加購優待。

烏日璞旅餐廳烏山拾味於2月14日至2月22日打造「春晝餐敘•圍爐宴」專案，供應全席、半席及外帶年菜。其中，全席桌菜1萬6,888元適合10人大家庭圍爐，有福氣滿堂跳牆燉花膠、財源富貴蔥烤婆蔘扣鮑魚等10道豐盛料理。

若預訂內用團圓宴，可享2月14日到2月16日飯店住房9折好康。除夕(2/16)晚宴18:30及初二(2/18)娘家宴午宴12:30兩場次，將安排主題樂團現場演出，並舉辦價值1萬9,999元的四季行館平日住宿券抽獎。

關西六福莊迎接馬年到來，特別設計馬到成功住房專案(2/16~2/20)，每房1萬6,888元，提供全台唯一6種動物生態體驗遊程任選，3人成行入住剛果原野/藍天客房，每房提供活力早餐3客、限定自助晚餐3客、六福村2日入園手環3條，還有小朋友最愛的非洲探險遊戲島及淺山農場導覽。

專案更設計「六畜興旺好運到」，集結河馬、斑馬、非洲大羚羊、美洲野牛、狐獴等6種動物生態體驗遊程。六福旅遊集團主推「六福窖藏佳釀」，源於金門酒廠、歷經上千個日子熟成，並強打「窖藏金鑽時光」住房專案，搶攻高價市場。

原文出處

延伸閱讀