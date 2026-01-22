福容渡冬之旅泡湯吃鍋 高雄漢來夾娃娃拿提燈

春節和各種節慶假期將陸續到來，各大飯店看好初春出遊潮力推住房專案。福容大飯店福隆店主打海底溫泉，趁寒流來襲泡湯暖身還能享優惠；入住高雄漢來可以玩漢來熊主題娃娃機，再拿可愛小提燈；關西六福莊攜手六福村、台北六福萬怡強打3天2夜住房專案，再搭配免費預約制接駁服務；國人赴日旅遊熱情不滅，捷絲旅大阪心齋橋館祭出台幣2,000元有找的住宿專案。

福容大飯店福隆店擁有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1,500公尺深層，榮獲世界奢華水療獎。隨著冷氣團報到，福容福隆提供泡湯優惠，大眾湯只要299元，泡湯即贈福隆海洋溫泉入浴粉。冬賞風呂小旅行豪華湯屋僅須1,999元，加碼米香金湯海鮮鍋、芋香小捲米粉鍋、福隆酸菜白肉鍋等中式鍋物3選1。雙人小旅行，泡湯加吃鍋，一人花不到1千元。

高雄漢來打造冬季限定住房企畫，包含「冬日熊好玩」、「戀戀甜蜜夜」2大專案，1月底至3月3日更開出冬日遊樂園免費接駁專車。其中，「冬日熊好玩」2月1日至3月3日可入住，平日每晚5,500元起，再送「漢來熊」小提燈。飯店大廳也設置漢來熊主題娃娃機，紅色機台配上漢來熊插圖設計亮眼，旅客能隨時把玩偶帶回家。情人節住房方案「戀戀甜蜜夜」，入住期間為2月1日至2月28日，平日專案價每晚6,500元起，加贈LUSH泡澡球禮盒和限量粉紅氣泡香檳。

關西六福莊結合六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店，自即日起至6月30日打出「樂遊六福假期」3天2夜逍遙遊，可入住台北六福萬怡1晚、暢玩六福村主題遊樂園2天、住宿關西六福莊1晚，享受和非洲草食性動物鄰居共處的奇趣體驗，並享免費預約制接駁服務。雙人成行每人6,565元起。

捷絲旅大阪心齋橋館則有「大阪慢遊・早鳥春夏」專案，開放預訂1至6月的住宿日期，雙人每晚日幣1萬元起，換算台幣約1,916元起，並享延後退房至中午12點禮遇，即日起至2月15日開放預約；晶華會會員透過官網訂房，可獲「限定版大阪心齋橋館設計款二指襪」。

