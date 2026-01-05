福寶濕地外海驚見男屍「掛蚵架」 蚵農嚇破膽 警消步行1.5KM泥地救援

記者潘靚緯／彰化報導

蚵農清晨前往福寶濕地進行海上作業，從遠處驚見一具男屍掛在蚵架，差點嚇破膽，立即報警。（圖／翻攝畫面）

彰化縣福興鄉福寶濕地今(5)日清晨發現一具浮屍。有蚵農在退潮時前往海上進行作業時，驚見遠處的蚵架上掛著一具男屍，目睹驚悚一幕，嚇得立即報案。海巡及警消獲報趕往現場時，合力將遺體搬運上岸，警方依據身上的衣物比對，查出是失蹤通報協尋的40多歲男子，經通知家屬到場確認身分，詳細死因有待檢方進一步釐清。

消防及海巡人員徒步走1.5公里到外海，合力將遺體搬運回陸地。(圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局與海巡署中部分署第三岸巡隊今(5)日上午8點多接獲通報，派員趕往福寶濕地，恰巧為退潮，由於現場靠近外海，救援人員攜帶裝備，在泥灘地艱難步行約1.5公里才抵達，發現一具男性遺體吊掛在蚵架上，已死亡多時，呈現屍僵，警消合力將遺體從蚵架上移除，固定於長背板上，再合力將遺體搬運回陸地。

廣告 廣告

警方經過身上衣物比對，查出該男子疑為1月3日離家，4日家屬通報失蹤協尋，經手機定位發現在福興鄉，立即通知家屬前來指認，確認男子身分，詳細死因有待檢方相驗進一步釐清。

更多三立新聞網報導

捲助理費案！彰化前3連霸女議員江熊一楓遭羈押禁見 彰地檢證實

誆投資野山參詐235萬 車手賺5千賠償50萬「1月還1千」等41年才還清

南投魚池露營區淪毒窟！旅泰男寄跨國毒包裹走私400萬大麻 警逮4嫌

扮「地面師」陪辦抵押房屋貸款詐400萬 彰化代書辯清白遭拆穿判刑

