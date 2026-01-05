福寶濕地「蚵棚」上驚見男屍！死因及身分待查

今日上午8點多，有民眾在彰化福寶濕地外海發現一名男子疑似已死亡多時，隨即通報警消。警消到場後確認，死者為一名年約40多歲男性，遺體掛在蚵棚上，已明顯死亡。

消防與海巡人員協助將遺體搬運上岸，至於死者身分以及是否為意外或他殺，警方將進一步釐清。

消防與海巡人員合力將遺體搬上岸。圖／台視新聞

彰化／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

