福岡又出事！JR博多站傳隨機砍人 6旬婦人遭刺送醫

國際中心／游舒婷報導

根據日媒報導，今（15）日日本時間下午6時10分左右，福岡市博多區JR博多站附近發生一名女性遭到砍傷的意外，該名女性當場出血被緊急送醫。

福岡又傳出隨機砍人案件。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

日媒報導指出，今日下午警方接獲一名男性報案，表示福岡市博多區JR博多站的道路有人被刺傷，而且正在流血。警方指出，受傷的是一名約60多歲的女性，她遇害當下雖然出血，但仍有意識，目前正在醫院接受治療中。

警方進一步說明，一名約30多歲的男性隨後主動前往派出所投案，警方以涉嫌違反《刀槍法》（持有刀械）將他當場逮捕。初步研判，男性與受傷女性彼此認識，警方目前正針對事件發生的詳細經過進行調查。

廣告 廣告

而這起攻擊事件發生前，昨（14）日在福岡市中央區的「BOSSE・ZOFUKUOKA」購物中心也發生一起持刀傷人事件，一男一女遭到刺傷，分別是居住在福岡市的44歲男性，以及來自岡山縣的27歲女性。男性是在鄰近的一樓停車場電梯大廳遭刺，左胸受傷；女性則是在一樓上行手扶梯附近，被刺中左側背部，所幸兩人均無生命危險，日本警方後續逮捕一名30多歲男子進行問話。

更多三立新聞網報導

阿嬤度假泡澡染1菌過世！驗屍結果出爐 家屬控渡假村疏失

內鬥翻車！中國詐騙集團金流首腦遭同夥搶錢 報警後「自己被捕」

醫深夜狂飆165超速遭罰1萬2！法院認定「緊急避難」結局逆轉了

外媒報導台灣少子化！「14寶爸」馬斯克示警：人類嚴重生存威脅

