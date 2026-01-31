福岡台灣祭 黃偉哲行銷台南味

市長黃偉哲率團參加福岡台灣祭活動，行銷台南的美食。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

日本福岡正在舉行台灣祭活動，現場以普濟殿手繪燈籠布置出充滿年味的熱鬧氛圍，今年推出以「台南農特產」為主題，黃偉哲市長在三十一日率團前往參加，並設攤展示台南的多款美食小吃，他親自導覽並提供日本民眾試吃，獲得熱烈歡迎。

台灣祭在福岡天神商圈舉行，活動至二月二十三日止，預計吸引約十五萬人次入場。現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出各類台南限定小吃，如台南虱目魚鬆佐滷肉飯；以及台南出產的農漁特產品，如綠園牧場的愛文芒果丁；以及台南伴手禮，如貝加貳鳳梨酥。

黃偉哲大力宣傳台南是台灣的美食之都，並推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。邀請民眾到農業局攤位試吃各式農漁加工品，並親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空，他預告三月份將再引進新鮮熱帶水果如鳳梨等提供給福岡的民眾。

黃偉哲此行也將馬不停蹄拜會數家通路商，期透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。