福岡巨蛋旁持刀刺傷1男1女 30歲無業男被捕喊：想殺死對方

日本福岡市中央區瑞穗PayPay巨蛋（みずほPayPayドーム福岡）及鄰近商業設施14日晚間發生一起持刀傷人事件。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本福岡市中央區瑞穗PayPay巨蛋（みずほPayPayドーム福岡）及鄰近商業設施14日晚間發生一起持刀傷人事件，造成一名男性活動工作人員及一名女性民眾受傷。警方已於15日凌晨以涉嫌謀殺未遂逮捕一名30歲無業男子，案件仍在進一步調查中。

根據日媒報導，警方指出，嫌犯為30歲的山口直也（Naoya Yamaguchi），目前無業，居住於福岡縣絲島市前原東。案發於14日下午約5時，當時HKT48正在PayPay巨蛋旁的商業設施內舉辦線上握手會活動。

廣告 廣告

調查顯示，一名44歲的HKT48活動男性工作人員在巨蛋一樓的員工專用電梯廳內，發現一名形跡可疑的男子，並出聲制止，表示該區域僅限工作人員進入。該名男子隨即突然拔出菜刀，無聲刺向工作人員左胸，導致其受傷倒地。

嫌犯隨後前往同一商業設施一樓，持刀刺傷一名27歲、來自岡山縣倉敷市、正在參加其他活動的女性上班族背部，隨後逃離現場。兩名傷者均被緊急送醫，當時意識清醒，所幸傷勢均無生命危險。

警方表示，15日凌晨約2時，山口直也在福岡縣春日市一間便利商店使用公用電話撥打110報警，聲稱「我看到了中央區案發時的那個人」。警方進一步詢問後，其供述內容顯示與案件高度相關，隨即將其緊急逮捕。據警方透露，山口在偵訊中已坦承犯行，並供稱「我是抱著要殺死對方的想法刺傷他的」。

案發後，涉事的購物中心一度緊急關閉，並停止接待新顧客。由於事發地點鄰近瑞穗PayPay巨蛋，且周邊飯店林立，週末人潮眾多，事件一度引發現場民眾不安。

HKT48官方表示，事件發生於其劇場所在的商業設施內，一名男性工作人員受傷，目前正在醫院接受治療，沒有生命危險。事發後，劇場於14日關閉，成員已安全疏散，原訂於當晚6點後舉行的線上握手會亦已取消。對於另一名受傷女性，官方也表達慰問，並祝願其早日康復。警方目前正持續釐清嫌犯的犯案動機及詳細經過，並加強周邊地區的安全戒備。



回到原文

更多鏡報報導

11歲少女遭養母虐待「活活餓死」！警察送木板稱「可以打小孩」下場曝光

狗狗被電扶梯夾死！飼主蹲地痛哭頻頻擦淚 一票網看完怒了：垃圾主人

冠軍教練爆「門票換多人運動」！邀OnlyFans網紅「1男激戰3女」…本尊回應了