日本九州福岡縣福岡市今（14）日傍晚發生持刀傷人事件，地點位於福岡巨蛋周邊的商業設施附近。一男一女疑似遭不明人士持刀攻擊，背部受傷，隨後被緊急送往醫院治療，兩人送醫時皆意識清醒。

福岡巨蛋旁驚傳持刀傷人，男女背部遭刺送醫。（圖／示意圖／取自Google Maps）

警方表示，事件發生於當地時間下午5時左右，地點在福岡市中央區地行濱一帶。接獲多名民眾報案後，警消人員迅速趕抵現場，發現兩名傷者倒臥在商業設施附近，隨即進行救援並送醫。

初步調查指出，女性傷者疑似背部遭刀具刺傷，男性傷者的詳細傷勢尚未公布，但同樣在清醒狀態下送醫。警方已在商業設施出入口及周邊道路拉起封鎖線，多輛警車與救護車進駐，現場氣氛緊張。

廣告 廣告

日本媒體報導，嫌犯疑為一名約60多歲的男性，犯案後逃離現場，至今仍在逃。警方已擴大搜索範圍，持續追查行兇動機與案發經過，並呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人士應立即通報警方。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流