福岡巨蛋「HKT48」辦活動 嫌犯持刀刺傷一男一女

日本福岡大巨蛋周邊，有女子偶像團體正在舉辦宣傳活動，卻傳出有一名男子持廚房刀 砍傷工作人員事件，總計造成兩人受傷，嫌犯也已經落網。

日本福岡市大巨蛋附近14日發生砍人事件，30歲男子持刀砍傷一名HKT48男員工及一名女子，警方在現場戒備。（圖／達志影像美聯社）

日本福岡發生震驚社會的暴力事件，一名30歲男子在福岡大巨蛋周邊持廚房刀攻擊，造成兩人受傷。事發當時，女子偶像團體HKT48與Hey! Say! JUMP正在附近舉辦活動與演唱會。嫌犯已被警方逮捕，並坦承犯案時懷有殺人意圖。警方已封鎖現場進行調查，並表示兩名受害者傷勢不危及生命，目前正積極釐清犯案動機。

週日，福岡市中央區大巨蛋附近發生了一起嚴重的刺傷事件。一名30歲男子使用廚房刀砍傷了一名44歲男子的胸部和一名27歲女子的背部後逃離現場。事件發生後，警方迅速趕到現場，在周圍設立封鎖線，並派出鑑識人員進入現場進行詳細調查。

根據日本媒體報導，兩名受害者中，44歲的男性是HKT48劇場的工作人員。他因發現嫌犯進入未經許可的區域，要求對方離開時遭到刺傷。而27歲的女性則是在前往演唱會途中不幸遇刺。事件發生時，女子偶像團體HKT48與Hey! Say! JUMP分別在附近舉辦活動與演唱會。

事件發生後，HKT48宣布取消了原定的粉絲活動，以確保粉絲和工作人員的安全。在案發現場，可以看到被藍色防水布遮蓋的區域，警方在周圍戒備巡查，防止二次事件發生。警方表示，兩名受害者的傷勢並不危及生命，他們也已經成功逮捕了嫌犯。令人震驚的是，嫌犯向警方坦承自己犯案時懷有殺人意圖。目前，警方正在進一步訊問嫌犯，希望能夠釐清他的犯案動機，以及是否與現場舉行的偶像活動有關。

