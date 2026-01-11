福岡最大二手店來台快閃 吳速玲自爆衣櫃中有4成是古著

吳速玲現場已經挑起衣服，想要購物。

福岡最大的Vintage／再流通（Re-use）品牌KLD在時尚達人李佑群引進台灣後，於台北微風南山開設為期至3月2日的快閃店，開幕當天邀來時尚媽咪稱號的吳速玲出席剪綵，她笑說過去曾對二手的古著特別著迷，還好現在已經稍微冷靜，至於有沒有在店上看到心儀商品？她不好意思的笑說，「有看到想要自留的一件了耶。」

對古著著迷的吳速玲說：「最瘋狂的時後，發現自己衣櫃中曾經有40%都是，但是這幾年有稍微冷靜一點了，現在看看，留下來的都是經典。」2026新年一開始就接了時尚工作，問她新年期許？她笑說：「今年就是想賺爆啊！我想做自己的品牌，會是跟健康有關的商品。」

（左起）KLD執行長伊東健太、吳速玲、李佑群一同為開幕剪綵。

李佑群說：「這是一個Vintage和新品共存的時代，我覺得強調『永續』不是口號而已；過去台灣的朋友對於喜歡的日系品牌服裝，因為單價高但比較難入手，現在這裡有很多選擇了。」至於自己有荷包失守嗎？他表示，「我已經看中好幾件了，但是在忍耐中，一直告訴自己要收斂一點」。

於微風信義開設的KLD快閃店。（BREEZEONLINE提供）

