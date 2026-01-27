福島只見町長訪臺南北門 藝術牽線開啟台日友好新篇章

日本福島縣只見町町長渡部勇夫在只見町觀光大使、知名畫家吉田王留美陪同下拜會北門區，區長林建男陪同參訪鹽田等景點及為締結友好城市展開面談。（記者李嘉祥攝）

臺南市北門區迎來跨越山海的溫馨交流，日本福島縣只見町町長渡部勇夫率領官員，在只見町觀光大使、知名畫家吉田王留美陪同下拜會北門區公所，此次行程不僅是單純官方訪問，更是一場基於血緣情感與共同價值的尋根交流，雙方並就未來締結「友好城市」展開面談，期盼兩地情誼能如鹽田般純粹、如山林般長青。

畫家吉田王留美祖輩為北門在地人，她將對家鄉長輩的思念化為繪本作品「阿祖的搖椅」，並將原畫手稿捐贈予北門區公所，因藝術與血緣，促成只見町與北門區對話交流橋樑。日本訪問團先前往臺灣王爺總廟南鯤鯓代天府參拜，體驗北門深厚宗教文化與建築之美，再到北門區公所交流面談，並至雙春愛莊園踏查紅樹林生態及到井子腳瓦盤鹽田欣賞潔白鹽堆映照落日餘暉，對北門保存產業文化與自然景觀的用心留下深刻印象。渡部勇夫町長感性表示，踏上北門土地，彷彿回到熟悉的故鄉，深刻感受到在地居民真摯而溫暖的人情關懷。

北門區長林建男說明只見町座落於日本福島縣群山環繞之中，北門區則緊鄰臺南沿海，雖然地理環境一山一海，各具風貌，但在地方發展理念上卻展現高度共鳴；只見町長年致力於守護原始森林與自然生態，並獲聯合國教科文組織（UNESCO）認證為生態系公園，北門區則持續保存井子腳瓦盤鹽田與濕地環境，雙方皆秉持低碳、永續與慢活精神，珍惜土地所賦予的獨特風景。

林建男區長指出，面對高齡化社會挑戰，北門區積極推動關懷據點與在地照護服務，打造高齡友善生活環境；只見町則在農村型長者照護及社區支持系統上累積豐富經驗，雙方於會談中深入交流實務作法，期盼未來能在幸福高齡社區的建構上互相借鏡、共同成長；此外，兩地也重視精神信仰與傳統文化，北門擁有南鯤鯓代天府深厚宗教底蘊，只見町亦保存虔誠的鄉土祭祀文化，這份對傳統與神祇的敬重，使雙方即使初次正式會晤，也能迅速建立深厚情感連結。

林建男區長強調，只見町守護的是山林的翠綠，北門守護的是海洋的湛藍，雖然景色不同，但珍惜土地、照顧長輩的初心完全一致，感謝吉田老師牽線，讓北門的文化故事走向國際，未來若能順利締結友好城市，雙方將在觀光、教育與高齡照護等面向展開更多實質合作，打造與國際接軌的地方城市。