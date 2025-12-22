福島核災將滿15年 日本重啟「全球最大核電廠」進入倒數

新潟縣議會今天（22日）表決通過，決定同意重啟世界最大的「柏崎刈羽核電廠」。（圖／翻攝自tepco官網）





日本跨出了「核電復興」的里程碑！新潟縣議會今天（22日）表決通過，決定同意重啟世界最大的「柏崎刈羽核電廠」。自2011年福島核災以來，日本一度關閉全國所有核電廠，之後部分重啟，如今將柏崎刈羽其中一座反應爐也將重新啟動，但在新潟當地卻是反應兩極。當中甚至有居民是311福島核災後，移居到新潟的，沒想到如今又有核廠要重新運作，讓她直呼根本是惡夢。

22日新潟縣議會，通過對知事花角英世的信任投票，這也形同為柏崎刈羽核電廠重啟鋪路。

新潟縣知事花角英世（11/21）：「關於政府重啟6號機和7號機的方針，新潟縣打算表示同意。」

這也是311福島核災，發生將近15年後，日本核能政策轉向的關鍵時刻。

日本記者：「曾是全球最大的柏崎刈羽核電廠，占地420萬平方公尺，共有7座反應爐，總發電量達821萬千瓦，所產電力幾乎全送至東京首都圈。」

東京電力正考慮，明年1月20日重啟柏崎刈羽，7座反應爐當中的1座，若成真將能額外為東京提供2％電力。新潟抗議群眾：「不要重啟核廠！」

政府興沖沖，但是地方心驚驚，這名抗議人士當年就住在福島輻射隔離區內，311後搬到新潟定居，沒想到又面臨核廠威脅。

福島核災受災戶：「作為福島核事故的受害者之一，我希望在日本或世界任何地方，沒有人會再次受到核事故的影響。」

311海嘯、2011年福島核災後，日本關閉全國54座反應爐，但近年來已陸續重啟14座。

日本首相高市早苗（12/5）：「我們會以確保安全，理解當地居民為前提，繼續推動我們的政策。」

目前日本有60％到70％電力都來自進口化石燃料，光是2024年相關支出費用就高達2兆台幣，首相高市上任以來力推核電，為的就是應對進口燃料成本及國安考量，就是不想資源掌握在他國手上，雖然日本人口持續下降，但因AI資料中心蓬勃發展，在吃電怪獸龐大需求之下，預估日本未來10年能源需求量將持續增加。

