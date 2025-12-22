福島核災後近15年 日本重啟世界最大核電廠闖最後一關

日本今天(22日)將針對重啟世界最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」進行最後一道同意程序，新潟縣將投票決定是否讓這座核電廠重新運作。這也是福島核災即將屆滿15年之際，日本重返核能的關鍵轉捩點。

根據共同社報導，柏崎刈羽核電廠的重啟今天(22日)的新潟縣地方同意程序實質上已經完成。新潟縣議會將在今天下午針對11月已表明同意重啟的知事花角英世進行信任投票，這次投票也被視為是重啟柏崎刈羽核電廠的最後一道關卡。由於支持花角英世的自民黨在議會掌握過半數席次，因此信任投票幾乎篤定過關。

報導指出，花角英世23日將把相關資訊轉達給政府。經營柏崎刈羽核電廠的東京電力公司目前規劃在明年1月20日重啟6號反應爐。柏崎刈羽核電廠擁有7座反應爐。

由於東京電力公司是2011年爆發核子事故的福島第一核電廠經營者。這將是東京電力公司在福島核災後首次重啟核電廠。

為了爭取新潟縣縣民的支持，東京電力公司今年稍早承諾，將在未來10年為新潟縣注資1,000億日圓。

但在地居民對重啟核電廠仍有疑慮。

根據新潟縣今年10月的一份民調，60%的縣民認為重啟核電廠的條件尚未滿足。將近7成的縣民對東京電力公司經營核電廠感到擔憂。

約300名抗議者，其中大多數為年長者，今天在新潟縣議會大樓會高舉「反核」、「反對重啟柏崎刈羽」的標語。

一名抗議者用麥克風高喊：「東電有資格經營柏崎刈羽嗎？」群眾們回應：「沒有。」

東京電力公司發言人高田正克表示：「我們始終堅守承諾，絕不讓這類事故重演，並確保新潟縣居民絕不會經歷類似事件。」高田正克拒絕就重啟的時間表發表評論。

日本經濟產業省預估，重啟一座反應爐預估可以增加東京地區2%的電力供應。

10月剛上任的日本首相高市早苗支持透過重啟核電來強化能源安全，以及應對進口化石燃料的成本。目前日本60%至70%的電力仍仰賴化石燃料。

日本去年花費10.7兆日圓進口液化天然氣和燃煤，占其總進口成本的十分之一。

儘管日本人口萎縮，但由於高耗能的AI資料中心蓬勃發展，預料能源需求將在未來10年大幅成長。為了滿足用電需求與實現脫碳承諾，日本已設定了目標，要在2040年前將核電的能源佔比增加1倍至20%。(編輯：陳士廉)