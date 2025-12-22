福島核災後首次！日本新潟縣議會表決通過 全球最大核電廠將重啟

編譯張渝萍／綜合報導

日本世界最大核電廠重啟倒數！新潟縣議會22日通過對新潟縣知事花角英世的信任投票，表決等同為當地的柏崎刈羽核電廠重新運轉鋪路，也是福島核災發生近15年後，核能政策轉向的關鍵時刻。該核電廠為全球最大核電廠。

柏崎刈羽核電廠將重啟。翻攝自維基百科

福島核災停擺後 反應爐陸續恢復運轉

根據路透報導，在2011福島核災發生後，日本關閉了54座反應爐，而位於東京西北方約220公里的新潟縣柏崎刈羽核電廠就包括在內。但為了擺脫對化石燃料的依賴，日本已重啟目前仍具運轉條件的33座反應爐中的14座。

柏崎刈羽為全球最大核電廠，也正準備踏上重啟之路。新潟縣知事花角英世上個月表態支持重啟核電廠，22日該縣議會通過對他的信任投票，等同為重啟核電廠鋪路，將成為東京電力公司底下首度重啟的核電廠；東京電力正是當年負責福島核電廠、並發生重大事故的營運商。

議員意見仍分歧 民眾場外抗議：支持福島

報導指，儘管議員們投票支持花角，這場今年最後一次的議會會期仍清楚指出，即便重啟可能帶來新的就業機會與較低的電費，社區內部對重啟核電的嚴重分歧。

一名反對重啟的議員，在投票開始前對其他議員表示：「這正是一種未考慮新潟縣民意志的政治性妥協。」議會外，約300名示威者在寒風中拿標語，寫著「反對核電」、「反對重啟柏崎刈羽」、「支持福島」。

一名抗議者對著麥克風質問：「東京電力有資格營運柏崎刈羽核電廠嗎？」群眾齊聲高喊：「沒有！」

東京電力承諾不再重演核災事故

日本NHK報導指，東京電力正考慮於1月20日重啟柏崎刈羽核電廠7座反應爐中的第一座。

東京電力發言人高田正勝表示：「我們堅定承諾，絕不重演那樣的事故，並確保新潟居民不會再經歷類似的情況。」但他拒絕回應具體時程。

東京電力今年稍早就承諾，未來10年將向新潟縣投入1000億日圓（約200億元台幣），爭取當地居民支持。

然而，核安疑慮仍然普遍存在。新潟縣政府10月公布的一項調查顯示，60%的居民認為重啟條件尚未成熟，近70%對東京電力是否能妥善營運核電廠感到不安。

福島災民加入示威

52歲的小賀綾子（Ayako Oga）2011年與其他約16萬名撤離者一同逃離福島核電廠周邊地區後，定居新潟。她原本的住家位於半徑20公里的輻射污染管制區內。

這位農民兼反核運動人士，現也加入新潟的反核抗議行動，「我們親身經歷核事故的風險，不能輕易忽視。」小賀表示，自己至今仍受到福島事件所帶來類似創傷後壓力症候群的影響。

即便支持重啟的新潟縣知事花角英世，也希望日本最終能降低對核能的依賴。他上個月表示：「我希望看到一個不必再依賴會讓人感到不安的能源的時代。」

反核民眾22日聚集抗議，反對政府決定重啟核電廠。（圖／翻攝自X平台 @sayon​​ara_n2011）

強化能源安全

今日的表決被視為東京電力重啟首座反應爐前的最後一道關卡。日本經濟產業省估計，僅該反應爐就可使東京地區的電力供應增加約2%。

兩個月前上任的日本首相高市早苗，支持重啟核電以強化能源安全，並因應進口化石燃料的高昂成本。目前，日本六至七成的發電量仍仰賴進口化石燃料。

但對於站在議會外、高喊「永遠別忘記福島的教訓！」的小賀而言，日本的核能復甦只讓人再次想起潛在風險，令人恐懼，「身為福島核災的受害者，我希望無論是在日本，還是世界任何地方，都不要再有人遭受核事故帶來的傷害。」

