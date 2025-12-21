福島核災後！日本將重啟全球最大核電廠 拚2040年前核能占比升至20％

柏崎刈羽核能發電廠。（圖／達志／美聯社）

日本新潟地區預計將於今（22日）正式背書重啟全球最大核電廠的決定，這被視為日本自2011年福島核災以來，重新轉向核能政策的重要分水嶺。

據《路透社》報導，位於東京西北方約220公里的柏崎刈羽核能發電廠，曾是2011年強震與海嘯導致福島第一核電廠癱瘓後，日本關閉的54座反應爐之一。那場事故被視為自車諾比（Chernobyl）事件以來最嚴重的核災。

自那之後，日本已重新啟動目前仍具運轉條件的33座反應爐中的14座，試圖降低對進口化石燃料的依賴。柏崎刈羽核電廠將成為東京電力公司（TEPCO）旗下首座重啟的核電廠，而該公司正是當年營運福島核電廠的業者。

廣告 廣告

東京電力公司發言人高田正克（Masakatsu Takata，音譯）表示，公司「仍然堅定承諾，絕不讓類似事故再度發生，並確保新潟居民不會再經歷同樣的情況。」

《日本放送協會》報導指出，若重啟計畫獲得批准，東京電力公司正考慮於1月20日重新啟動該電廠7座反應爐中的第1座。高田則拒絕評論具體時程。

東京電力公司今年稍早承諾，未來10年將向新潟縣注資1,000億日圓（約合新台幣200億元），以爭取當地居民對重啟核電廠的支持。

然而，許多地方居民仍心存疑慮。新潟縣政府於10月公布的1項調查顯示，6成受訪居民認為重啟核電廠的條件尚未成熟，近7成民眾對東京電力公司能否安全營運該電廠感到擔憂。

52歲的小賀綾子（Ayako Oga，音譯）於2011年與其他16萬名疏散者一同逃離福島核電廠周邊地區後，定居於新潟。她原本的住家位於半徑20公里的輻射管制區內。

這名農民與反核運動人士，如今已加入抗議行列，反對她眼中正逐漸逼近家門口的新威脅。她表示，人們親身體驗過核能事故的風險，無法將其視為可以忽略的問題，並補充說自己至今仍飽受類似創傷後壓力症候群的症狀所苦。

即便是上月表態支持重啟計畫的新潟縣知事花角英世，也希望日本最終能降低對核能的依賴。他表示，希望有天能迎來「不必依賴會引發不安的能源來源」的時代。

22日，新潟縣議會將對花角進行信任投票，實質上等同於對其支持重啟核電立場的公投。外界普遍認為，這是東京電力公司重啟首座反應爐前的最後1道關卡。日本經濟產業省估算，單是1座反應爐的重啟，便可使東京地區的電力供應增加約2％。

2個月前就任首相的高市早苗已表態支持重啟核電，主張此舉有助於強化能源安全，並因應進口化石燃料高昂的成本。目前，日本約6成至7成的發電仍仰賴化石燃料。

去年，日本在進口液化天然氣與煤炭上的支出高達10兆7,000億日圓（約合新台幣2.1兆元），約占全年進口總額的1/10。

儘管人口持續萎縮，日本預期未來10年能源需求仍將上升，主因是耗電量龐大的人工智慧資料中心快速擴張。為了滿足這些需求並履行去碳化承諾，日本已設定目標，計畫在2040年前將核能在電力結構中的占比提高1倍至20％。

德國能源顧問公司「伍德麥肯錫」（Wood Mackenzie）亞太區副主席恩古（Joshua Ngu）指出，柏崎刈羽核電廠重啟若能獲得社會大眾接受，將是日本實現上述目標的「關鍵里程碑」。

今年7月，日本最大核電營運商關西電力（Kansai Electric Power）表示，將開始在日本西部為1座反應爐進行勘測，這將是福島核災後首度規劃的新核電機組。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」

張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？ 律師解答了