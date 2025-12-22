福島核災近15年 日本準備重啟全球最大核電廠

（中央社新潟22日綜合外電報導）日本新潟縣議會今天通過支持柏崎刈羽核電廠恢復運轉，為重啟這座全球最大核電廠邁出最後一步。此舉成為日本距離福島核災近15年來、重返核能的關鍵時刻。

路透社報導，柏崎刈羽核電廠位於東京西北方約220公里，2011年因地震及海嘯重創福島第1核電廠，導致全球自車諾比以來最嚴重的核災後，成為當時日本被停機的54座反應爐之一。

此後，日本陸續重啟尚可運作的33座核反應爐中的14座，希望減少對進口化石燃料的依賴。柏崎刈羽將是東京電力公司（TEPCO）自福島核災以來首次重新運轉的核電廠，東電是當年營運福島核電廠的企業。

新潟縣議會今天通過對支持重啟核電廠縣知事花角英世的信任投票，等同於核可重啟柏崎刈羽核電廠。

在議會表決前，約有300名以年長者為主的抗議群眾在攝氏6度的低溫下，手持「不要核能」、「反對重啟柏崎刈羽」及「支持福島」等標語，聚集於新潟縣議會前。

根據日本放送協會（NHK）報導，東電考慮在明年1月20日啟動該廠7座反應爐中的第1座。

東電發言人高田正勝表示：「我們堅持絕不重蹈事故覆轍，也會確保新潟居民絕不再經歷類似事件。」至於重啟時程，他則不願多談。

東電今年稍早承諾，未來10年將向新潟縣注資1000億日圓（約新台幣200億元），爭取當地居民支持。

但不少地方民眾仍抱持疑慮。縣府10月公布的調查顯示，6成居民認為尚不具備重啟條件，近7成對於東電營運該廠感到擔憂。（編譯：林沂鋒）1141222