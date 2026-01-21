福島核災14年後！日本東電首度重啟柏崎刈羽核電廠，因應AI大時代高度供電需求

日本最大電力公司東京電力（TEPCO）宣布，他們將於當地時間21日晚間，重新啟用位在新潟的柏崎刈羽核電廠6號機，成為繼2011年福島核災以來，日本國內首座恢復運轉的核電機組，也象徵其能源政策的重要大轉變。

​彭博引述東京電力的說法指出，原定20日就要重啟，但考量核電廠內警報系統出現短暫異常狀況，只能被迫延後一天。所幸經檢查確認，故障部份並不影響核反應爐本身，遂獲准繼續推進重啟流程。

全球最大核電廠回歸

柏崎刈羽核電廠，又被稱為全球規模最大的核電設施。此時重啟，不僅對東京電力本身具有指標意義，也被視為日本核能政策的重大轉向。畢竟在核災發生後第一時間，東京電力曾對外坦承，受創最嚴重的福島第一核電廠，在面臨強震與海嘯來襲時，安全準備不足，才因此釀成史上最嚴重核災之一。

福島發生事故後，核能發電儼然成為眾矢之的，也迫使高度倚賴進口能源的日本國內，被迫大幅改變原有能源結構，轉向進口化石燃料、更大幅度使用火力發電維持現有供電。

福島核災後、日本東京電力首次恢復運轉的柏崎刈羽核電廠。（美聯社）

廣告 廣告

災前核能約占全國發電量三分之一，原訂2030年之前提升至50%比例；但目前在日本國內33座可運轉反應爐中，卻仍有約2/3比例處於停機狀態。

AI 與減碳壓力推動 全球掀核能回歸潮

日本重啟核電並非孤例，而是全球新趨勢一環。各國在追求「淨零碳排」目標之下，尋求穩定、低碳電力來源，此時核能發電就重新獲得青睞；與此同時，隨著人工智慧（AI）與資料中心快速擴張，各國用電需求暴增，技術和設備已大幅升級的核能機組，就成為政府和企業首選。

事實上，前述提及正在大力衝刺人工智慧領域的國際巨頭，包含像微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等，都陸續在美國與核能業者直接簽署長期供電協議，以此確保自家AI運算能獲取穩定電力供應。

2026 年 1 月 19 日，抗議民眾聚集在東京電力公司（TEPCO）總部前舉行集會，手持標語反對當局重啟柏崎刈羽核電廠（Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant）6 號機組。（美聯社）

但對於親身經歷過福島核災的日本，面對核能發電重啟，自然不敢輕易放行，政府在地震後成立獨立核能監管機構，所有國內核電機組、進行極嚴格的安全審查。

東京電力指出，啟動後將依序進行控制棒抽離測試，並檢查幫浦、渦輪等關鍵設備，最終仍需取得監管單位最終許可，預計最快能在2月底恢復商業運轉。

柏崎刈羽是東京電力旗下、目前唯一的商用核電廠，全廠共擁有7座反應爐，其中6號機率先獲准啟動，7號機亦取得監管核准，後續是否啟用，仍需視地方政府與民意動向而定。

更多風傳媒報導

