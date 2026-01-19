福島核災15年後 全球最大核電廠預計明重啟、下月商轉

日本即將重啟全球最大核電廠柏崎刈羽（Kashiwazaki-Kariwa），東京電力公司（TEPCO）對外公布詳細時程，七座核反應爐中的首座原訂於明（20）日重新運轉，並最快下個月26日正式商轉。然而，17日卻傳出控制棒拔出過程出現警報故障問題，東電表示目前正在調查原因，但重啟日期可能推遲。福島核災的陰霾尚未散去，多數當地居民持反對立場，這次重啟象徵著日本核電復興的重大分水嶺。

追求100%能源自給自足

2011年，311東日本大地震引發巨大海嘯，癱瘓日本福島第一核電廠，釀成車諾比事件後最嚴重的核災。災後，日本境內54座核反應爐全數停機，其中也包括柏崎刈羽核電廠，不過近年已有14座核反應爐陸續重啟。

福島核災前，核電約占日本總發電量的三成。日本首相高市早苗上任後即力挺重啟核電，盼能強化能源安全並擺脫進口化石燃料的高昂成本壓力。他先前更曾呼籲日本應加速部署新一代反應爐，才能早日實現「100%能源自給自足」的目標。

《路透社》報導，化石燃料目前占日本發電量的六至七成，2024年日本進口液化天然氣和煤炭的支出高達10.7兆日圓（約新台幣2.14兆元），占總進口成本的1/10。隨著人工智慧資料中心蓬勃發展，預計未來十年日本的能源需求將持續上升。

去年底，新潟縣知事花角英世（Hideyo Hanazumi）批准重啟柏崎刈羽核電廠計畫，並於上個月獲議會表決通過。

這座核電廠鄰近東京西北方，總裝置容量為8.2GW（百萬瓩），可滿足數百萬家庭的用電需求。若順利重啟，今年將會有一座裝置容量1.36GW的機組上線，26日併入電網，預計可為東京地區增加約2%的電力供應。

新潟日報指出，由於這是該機組睽違多年後重啟，東電將加入「中間停機」檢查，確保機組沒有任何異常，目標2月26日正式商轉。

七成居民的隱憂

「這間核電廠對在地經濟很重要，」鄰近新潟的長野縣學者安田健一（Kenichi Yasuda）提到，當地社區的就業機會不多，居民通常會留在地方政府工作、在核電廠謀求職位，或是搬到東京。

然而，並非所有人支持重啟。新潟縣去年10月公布的調查顯示，六成居民認為重啟條件尚不成熟，近七成居民則憂心重啟後的安全問題，由於東京電力公司正是福島核電廠的營運商，而這也將是東電在福島核災後第一間重啟的核電廠。

議會表決當天，約300名議場外的抗議者，在寒風中高舉「反對核能」、「反對重啟柏崎刈羽核電廠」、「支持福島」等旗幟。77歲的抗議者石山健一郎（Kenichiro Ishiyama）說，「我真的打從心底感到憤怒。如果核電廠發生什麼意外，承擔後果的是我們。」

52歲的小賀綾子（Ayako Oga）是當年從福島逃離、定居新瀉的農民，至今仍飽受創傷後壓力症候群之苦。「作為福島核災的受害者，我希望無論是日本或世界各地，都不要再有人經歷核災事故。」

位斷層帶、降雪量大成雙重隱憂

日本位居全球地震活動最頻繁的國家之列，綠色和平組織的核能專員伯尼（Shaun Burnie）告訴《德國之聲》，柏崎刈羽核電廠位於斷層帶，是日本最脆弱的地點之一。1980年代設廠前，東京電力公司並未善盡調查之責，後來發現斷層帶活躍時更選擇不揭露。

公民核能監督協會（Citizens' Association for Monitoring Nuclear Regulation）的阪上武（Takeshi Sakagami）認為，民眾普遍不信任東電。他擔憂，柏崎刈羽地區降雪量大，一旦暴雪與核災同時發生，積雪會阻礙疏散，居民可能面臨嚴重的輻射暴露風險，「我認為目前的應對措施遠遠不夠。」