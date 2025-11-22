福島核食突解禁 李彥秀批：賴清德做了蔡英文不敢做的事
就在近期中、日緊張情勢不斷升高，大陸全面禁止日本水產品進口之際，衛福部食藥署21日突然公告，日本福島核食即日起全面解禁。對此，國民黨立委李彥秀直言，蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了，歷史會記住這一天。
李彥秀表示，「蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了！」福島食品總共管制14年，食藥署21日公告「即日起全部解禁」，歷史會記住這一天。
李彥秀說，2018年人民用公民投票，高達72%的民意要求政府禁止開放福島核災等地區相關農產品及食品進口台灣，卻在21日被民進黨政府一紙命令正式推翻。
李彥秀指出，「賴清德寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，這不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食之後，以政治算計凌駕民眾權益。
李彥秀強調，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地的標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。
衛福部食藥署公告，此次廢止了「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」的規定，意味著福島食品輸台限制全面解除，未來僅需依據來源國的管制措施，並由台灣在邊境進行風險抽樣檢驗。針對曾受輻射污染地區的食品，過去14年間共檢驗超過26.3萬批次產品，其中僅257件檢出微量輻射，風險評估結果均指出這些輻射濃度對健康威脅「可忽略」。
食藥署指出，解除管制的決策是基於國際原子能總署（IAEA）的認可，並參考全球主要國家對日本食品的管制調整趨勢。食藥署強調，日本已採取妥善的監測與應對措施，並根據我國專家執行的風險評估，認為日本輸入食品的管控可回歸源頭管理與邊境檢測。
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
其他人也在看
管制14年 福島食品即日起解禁
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署今年8月29日預告，將福島食品回歸一般管理，全面取消邊境逐批查驗，也不需檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測報告）。預告期10月底屆滿，食藥署21日宣布即日起解禁。近期日本首相高市早苗「台灣有事」論持續發酵，賴清德總統也吃壽司力挺日本，開放時機引發外界聯想，食藥署長姜至剛表示，兩者沒有關聯。中時新聞網 ・ 1 天前
衛福部食藥署：日本「福島核食」即日起全面解禁！
2011年日本311大地震引發福島核災後，當時行政院衛生署就對福島及周邊地區食品輸入實施嚴格管制，經過14年，近期日本因首相高市早苗言論遭中國大陸制裁，衛福部食藥署今（21）日突公告，福島核食即日起全面解禁。中天新聞網 ・ 1 天前
賴清德吃壽司掀午餐外交炫風！他曝高明之處
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前在社群上發出吃壽司挺日本水產的貼文，社群媒體X上一天內破2000萬點閱、超過4000則留言、近3萬次轉發，絕大多數都是日本人的感謝，反應熱烈。對此，醫師楊斯棓分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
知名戲劇料理復刻！超美味蛤蜊大醬義大利麵！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/rijaOG2ZOH8唐綺陽談星私廚 ・ 12 小時前
基隆宮廟驚傳爆炸！老翁疑胸前綁鞭炮自引爆 倒地臟器外露命危送醫
基隆市調和街一間宮廟今（23日）上午8時許驚傳爆炸事故。一名年約70多歲男子在廟內天公爐前參拜時，突然胸口位置發生劇烈爆炸，巨響嚇壞周邊住戶。男子當場倒地、臟器外露，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。鏡報 ・ 2 小時前
賴清德提吳石 該緬懷的不是共諜是國軍
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導賴清德總統今（22）日紀念黃百韜將軍，他點名爭議人物吳石，指出「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
相比安倍吃鳳梨 郭正亮看賴清德吃日本鰤魚：決策非常草率
日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發中國大陸反彈，暫停進口日本水產品。總統賴清德20日貼出午餐照，內容有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。前立委郭正亮表示，賴清德吃的東西是平常的日本水產，這樣不就打到台灣的海鮮市場；當年日本前首相安倍晉三吃鳳梨 ，鳳梨是日本沒有的水果，這就是賴清德的動作不精準，讓人覺得他的決策非常草率。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德吃日料挺日本「是虛的」？沈富雄：對台灣未來沒好處
中國大陸近日宣布全面停止進口日本水產品，總統賴清德20日社群平台分享他吃日本料理的午餐照，展現對日本的支持。前立委沈富雄表示，這雖是成功、廉價、有效的外交，但「這是虛的」，對台灣的未來沒有任何好處。中天新聞網 ・ 1 天前
時隔14年！台灣全面解禁日本「福島食品」 回歸常態管理
日本福島食品在長達14年的禁令後終於全面解禁，食藥署於21日傍晚宣布，福島五個縣市的食品將恢復常態管理措施。自2011年福島核災後，台灣開始禁止福島食品進口，經過2022年及2024年的逐步鬆綁管制，這項長期禁令終於走入歷史。食藥署指出，從2011年起對日本食品的輻射邊境檢驗超過27萬批次，均符合我國食品輻射標準，評估顯示額外輻射曝露的風險可忽略。TVBS新聞網 ・ 1 天前
10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看
2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德「燦笑嗑壽司」挺日 完勝中國「3關鍵」曝光！
政治中心／江姿儀報導日本首相高市早苗上任後發表「台灣有事」論，強力堅定挺台，導致中、日兩國關係緊張。中方出手抵制，宣布禁止日本水產品進口。昨（20日）總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動回以善意。貼文在X上破2000萬點閱、27萬人按讚，大批日本網友湧入留言區表答謝意。對此，醫師兼作家楊斯棓發文分析，指出賴總統此舉巧妙挺日「聲援了日本盟友，又安撫了台灣民心」，大讚其「上醫醫國」。民視 ・ 1 天前
「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評
疾病防治中心(CDC)官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多...世界日報World Journal ・ 1 天前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安
日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。自由時報 ・ 22 小時前
日本福島食品解禁「時機點引熱議」 卓榮泰：依國際標準、科學為依據
2011年福島和災後，台灣便禁止福島5縣食品進口，近期台灣分階段鬆綁，食藥署昨（21）日公布，「日本食品回歸常態管理措施」，這意味著福島食品全面解，而在日中關係升溫之際，此舉也引起了熱議。對此，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，中央依照國際標準與嚴謹的科學依據，這是政府對國人食品安全健康最高的標準，過去的案例也是如此。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。中天新聞網 ・ 20 小時前
意有所指？賴清德發文緬懷「徐蚌會戰」烈士黃百韜將軍
總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中天新聞網 ・ 23 小時前
觀影「大濛」挺本土！賴清德：大家有沒有注意到台南人周子瑜要回來了
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影「大濛」以白色恐怖為背景入圍11項大獎，賴清德總統21日晚間特地到電影院觀影，表達對國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
游盈隆點名蔡英文對戰蔣萬安 王世堅:她確實國內最強
政治中心／陳妍伶、欒秉宙、胡景順 台北報導2026首都之戰戰況激烈，民進黨到底誰來戰蔣萬安才有贏面？游盈隆點名前總統蔡英文，讓民進黨立委一聽全傻眼，反問這不是認真的吧？徐國勇也說王世堅是個好人選，讓他聽了手一滑，差點簽名簽錯字。民視 ・ 1 天前
輻射檢驗27萬次「不合格0」日本福食全解禁！食藥署3圖說明一次看
衛福部食藥署今(21)日傍晚公告廢止「雙證」與「逐批查驗」等措施，即日起生效，相關食品進口回歸源頭管理及一般邊境管制，意即日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，我國食藥署於邊境依《食品安全衛生管理法》抽樣檢驗輻射。即日本福島5縣食品管制全解禁。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前