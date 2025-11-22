福島核食突解禁 李彥秀批：賴清德做了蔡英文不敢做的事

就在近期中、日緊張情勢不斷升高，大陸全面禁止日本水產品進口之際，衛福部食藥署21日突然公告，日本福島核食即日起全面解禁。對此，國民黨立委李彥秀直言，蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了，歷史會記住這一天。

李彥秀。(圖/截自李彥秀提供影片)

李彥秀表示，「蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了！」福島食品總共管制14年，食藥署21日公告「即日起全部解禁」，歷史會記住這一天。

李彥秀說，2018年人民用公民投票，高達72%的民意要求政府禁止開放福島核災等地區相關農產品及食品進口台灣，卻在21日被民進黨政府一紙命令正式推翻。

賴清德吃日式午餐挺日。(圖/截自賴清德臉書)

李彥秀指出，「賴清德寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，這不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食之後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀強調，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地的標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

日本福島縣水產品。(圖/美聯社)

衛福部食藥署公告，此次廢止了「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」的規定，意味著福島食品輸台限制全面解除，未來僅需依據來源國的管制措施，並由台灣在邊境進行風險抽樣檢驗。針對曾受輻射污染地區的食品，過去14年間共檢驗超過26.3萬批次產品，其中僅257件檢出微量輻射，風險評估結果均指出這些輻射濃度對健康威脅「可忽略」。

食藥署指出，解除管制的決策是基於國際原子能總署（IAEA）的認可，並參考全球主要國家對日本食品的管制調整趨勢。食藥署強調，日本已採取妥善的監測與應對措施，並根據我國專家執行的風險評估，認為日本輸入食品的管控可回歸源頭管理與邊境檢測。

