福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。
卓榮泰表示，過去十餘年來，日本福島等地區的食品經過二十餘萬件的抽驗程序，結果顯示未曾發生任何不合格案例。他進一步解釋，主管機關是依照相同標準及程序，先進行預告、徵詢各界意見，最後才正式公告，整個過程「完全是依法行政」。
衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）於昨日正式公告，未來福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品，將比照一般食品辦理邊境查驗，不再採取「特別管制」措施。食藥署署長姜至剛對此強調，此次管制調整是依據長期累積的檢驗資料進行評估，從科學角度而言並無疑慮。
此次福島等五縣食品管制解除，標誌著台灣對2011年日本福島核災後所實施的特殊進口管制措施正式結束。衛福部表示，未來這些地區的食品將回歸一般食品的管理機制，但仍會持續進行必要的邊境查驗工作，確保進口食品安全無虞。
行政院近日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。行政院長卓榮泰今（22日）強調，此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行，過去日本10多年逾20萬件抽驗均未出現不合格的案例。
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
