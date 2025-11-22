福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！

行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。

行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注。圖為日本福島縣磐城市久野濱港。（圖／美聯社）

卓榮泰表示，過去十餘年來，日本福島等地區的食品經過二十餘萬件的抽驗程序，結果顯示未曾發生任何不合格案例。他進一步解釋，主管機關是依照相同標準及程序，先進行預告、徵詢各界意見，最後才正式公告，整個過程「完全是依法行政」。

衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）於昨日正式公告，未來福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品，將比照一般食品辦理邊境查驗，不再採取「特別管制」措施。食藥署署長姜至剛對此強調，此次管制調整是依據長期累積的檢驗資料進行評估，從科學角度而言並無疑慮。

卓榮泰表示，過去十餘年來，日本福島等地區的食品經過二十餘萬件的抽驗程序，結果顯示未曾發生任何不合格案例。（圖／中天新聞）

此次福島等五縣食品管制解除，標誌著台灣對2011年日本福島核災後所實施的特殊進口管制措施正式結束。衛福部表示，未來這些地區的食品將回歸一般食品的管理機制，但仍會持續進行必要的邊境查驗工作，確保進口食品安全無虞。

