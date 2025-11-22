福島核食解禁引質疑 卓榮泰：20餘萬件檢驗均合格

行政院長卓榮泰強調，將持續落實把關食安問題。(資料畫面)

行政院近日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。行政院長卓榮泰今（22日）強調，此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行，過去日本10多年逾20萬件抽驗均未出現不合格的案例。

衛生福利部食品藥物管理署昨（21日）公告，未來福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品將比照一般食品辦理邊境查驗，不再採取「特別管制」措施，象徵台灣對2011年日本福島核災後所實施的特殊進口管制措施正式結束。不過，外界質疑此舉是否與近期日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。

廣告 廣告

對此，行政院長卓榮泰於今（22日）出席苗栗縣動土典禮活動時表示，過去10多年來，日本等地區的食品經過逾20萬件抽檢，均未出現不合格的案例，主管機關依照相同標準、程序進行預告、徵詢意見，再正式公告，完全是「依法行政」。

針對食安疑慮，卓榮泰說明，中央依照國際標準與科學依據把關是對國人食品安全健康最高的標準，行政院後續將依照相關法令持續落實監督把關；食藥署署長姜至剛則強調，此次調整依據長期檢驗資料，沒有科學疑慮。





更多《鏡新聞》報導

控士林藥燉排骨又「水溝洗麵線」 業者：透明化才好

拍攝「石虎柳丁」宣傳片卻沒購買 農民轟大苑子欺騙

才發5點聲明 大苑子今全面下架「石虎柳丁」文宣