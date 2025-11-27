福島縣磐梯町成旅遊新亮點 慢步調吸引台灣旅客

（中央社記者戴雅真東京27日專電）位於福島縣會津地區的磐梯町，近年來因獨特的自然風光逐漸受到旅客關注。這座人口約3000人的小鎮，坐落在磐梯山腳下，擁有清澈的湧泉、湖沼與開闊景觀。隨著地方再生與移住政策的推動，町內的氣氛安定、步調舒緩，逐漸成為旅遊市場值得關注的地區。

磐梯町四季分明，春季氣候溫和，櫻花與新綠交替；夏季涼爽，適合登山與健行；秋季楓葉遍布山谷；冬季則以積雪與溫泉為特色。町內距離五色沼、會津若松城、豬苗代湖等知名景點不遠，適合作為造訪會津地區的中繼據點，也適合安排深度旅遊。

廣告 廣告

當地國家指定史跡「慧日寺」，每年5月舉行點亮1000個燈籠的「月待之燈」活動，修復的古老建築在微光中營造出幽玄的光之世界。紅葉季則有紅葉點燈活動，多次登上報章雜誌介紹，吸引眾多旅客前來。

此外，當地生活環境也展現另一種吸引力，旅客能參與農業體驗、了解名水釀酒的背景，與磐梯山自然環境對酒造文化的影響，或在小鎮裡散步、造訪咖啡店，感受地方的日常氣息。與大城市相比，磐梯町的旅行方式更安靜、更貼近日常，能在此找到放慢節奏的旅遊經驗。

磐梯町町長佐藤淳一表示，自己經常造訪台灣，對台灣有親近感，也希望能加強與台灣的交流。他提到，磐梯町四季分明、環境單純，希望台灣旅客能實地走訪，感受當地的面貌。「我們一直歡迎台灣朋友前來，希望未來能有更多互動與往來。」

對台灣旅客而言，磐梯町距離東京交通便利，可由新幹線轉乘電車抵達；也能與周邊地區連結，納入更廣的東北旅遊路線。這裡並非大型觀光地，而是適合以安靜、簡單方式認識日本地方生活的小鎮。（編輯：韋樞）1141127