福島縣磐梯町成旅遊新亮點 慢步調吸引台灣旅客
（中央社記者戴雅真東京27日專電）位於福島縣會津地區的磐梯町，近年來因獨特的自然風光逐漸受到旅客關注。這座人口約3000人的小鎮，坐落在磐梯山腳下，擁有清澈的湧泉、湖沼與開闊景觀。隨著地方再生與移住政策的推動，町內的氣氛安定、步調舒緩，逐漸成為旅遊市場值得關注的地區。
磐梯町四季分明，春季氣候溫和，櫻花與新綠交替；夏季涼爽，適合登山與健行；秋季楓葉遍布山谷；冬季則以積雪與溫泉為特色。町內距離五色沼、會津若松城、豬苗代湖等知名景點不遠，適合作為造訪會津地區的中繼據點，也適合安排深度旅遊。
當地國家指定史跡「慧日寺」，每年5月舉行點亮1000個燈籠的「月待之燈」活動，修復的古老建築在微光中營造出幽玄的光之世界。紅葉季則有紅葉點燈活動，多次登上報章雜誌介紹，吸引眾多旅客前來。
此外，當地生活環境也展現另一種吸引力，旅客能參與農業體驗、了解名水釀酒的背景，與磐梯山自然環境對酒造文化的影響，或在小鎮裡散步、造訪咖啡店，感受地方的日常氣息。與大城市相比，磐梯町的旅行方式更安靜、更貼近日常，能在此找到放慢節奏的旅遊經驗。
磐梯町町長佐藤淳一表示，自己經常造訪台灣，對台灣有親近感，也希望能加強與台灣的交流。他提到，磐梯町四季分明、環境單純，希望台灣旅客能實地走訪，感受當地的面貌。「我們一直歡迎台灣朋友前來，希望未來能有更多互動與往來。」
對台灣旅客而言，磐梯町距離東京交通便利，可由新幹線轉乘電車抵達；也能與周邊地區連結，納入更廣的東北旅遊路線。這裡並非大型觀光地，而是適合以安靜、簡單方式認識日本地方生活的小鎮。（編輯：韋樞）1141127
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 23 小時前
走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意
走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 1 天前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 4 小時前
不要羨慕別人擁有什麼樣人生，記住，喜歡的生活，要用力去爭取！每一次出發，都是最好旅行
「每一次出發，都是最好的旅行！」幸福熟齡 ・ 1 天前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 20 小時前
谷關燈節一路賞楓到福壽山
記者徐義雄／台中報導 交通部觀光署參山處將於二十九日舉辦「二0二五山谷燈光節」點燈晚…中華日報 ・ 21 小時前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 30 分鐘前
楓紅雲海交織！2025全球必訪旅遊勝地 攝影達人領路玩攝阿里山
迎來楓紅的季節，阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是賞楓熱點，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點-小笠原山，每年吸引眾多遊客上山追楓、賞雲海、觀日。為了吸引更多「追楓族」住房，位於園區內的阿里山賓館，特邀生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面。凡於12月指定日期入住的房客，可享攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅礡雲海，為旅途留下永恆美照。中時新聞網 ・ 1 天前
不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合
在九州，列車本身就是最迷人的風景。除了經典的「由布院之森」，九州還藏著六列彷彿從故事書駛出的夢幻觀光列車：沿海奔馳、能望見閃耀海面的「雙星4047」；以九州山海為舞台、宛如移動美術館的「觀八・一六」；充滿職人手作美學的 ARU 列車；會噴白煙、外型像從童話裡跳出的「指宿玉手箱」；奢華滿分的「36ぷらす3」；以及被譽為日本最頂級的夢幻列車——「七星 in 九州」。六款列車一次收藏，讓旅人用最浪漫的方式穿越九州，把旅程變成一場移動的風景詩。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 19 小時前
蒜香藤花海瀑布Ｘ百年紅磚古厝！廢墟風花景10大美拍範本必收
蒜香藤,花海景點,苗栗縣,苗栗景點,苗栗花海,苗栗蒜香藤,苑裡景點,苑裡王家古厝,山柑里王家古厝 蒜香藤同框紅磚古厝場景這裡拍！「苑裡鎮山柑里王家古厝」不僅擁有古色古香的紅磚建築，還有夢幻蒜香藤花海瀑布綻放，快將本篇10大美拍範本筆記起來，把握花期前往賞花！景點+ ・ 1 天前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech ・ 21 小時前