福島食品不用標產地有食安風險？ 卓揆：被禁止的不會來

立委李彥秀今日痛批，福島等地食品在日本仍有部分禁止流通，我國新政策不用標細項產地恐有食安風險。（劉宇捷攝）

政府開放日本福島食品進口可不用標示細節產地，立委李彥秀今日在立法院院會中就質疑，這是食安問題，民眾無從知道食品的來源，在日本境內禁止流通的食品，可能有入境台灣之疑慮，並批公告時程延長多日是政治算計。對此，行政院長卓榮泰強調，日本禁止的食品不會來台灣，並批「委員心中有算計，就會任何一天都可以算得出來」。

食藥署依科學證據與國際趨勢，自8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，並上月底屆滿60天生效，日本食品管理措施將回歸常態，福島、茨城等地食品將不用提供產地證明、輻射檢測證明，後續亦不用特別標注。

廣告 廣告

對此，國民黨立委李彥秀就質疑，日本地區仍有部分進禁止流通之食品清單，而我國取消產地細節標示，若有不肖廠商引進禁止產品，而民眾卻無從知道這些食品來源的疑慮，恐會有食安疑慮。同時，他也批食藥署預告期滿日延了1個月才公告，這裡面充滿了政治算計，引爆現場爭論。

對此，卓榮泰回應，我們過去十多年來檢查了20幾萬件，它都沒有超越任何的標準，而且現在我們是依據國際共同的標準。李彥秀質疑，如果有不肖進口商要怎麼去查驗？現在只有邊境管理跟抽檢，難道日本食安只剩「台日友好」4個字？

卓榮泰強調，日本禁止的不可能進來台灣。

李彥秀也批，依過去食藥署在處理日本的食品公告，期限一滿馬上不到1禮拜就公告，但是這一次卻延到1個月之後才公告，所以會讓外界會覺得這裡面真的是充滿了政治的操作，不知道政府是在等什麼？卓榮泰則說「不會啊」，「只是更審慎而已，沒有在等什麼。」李彥秀更直指他覺得這是「政治算計」，卓榮泰則回嗆「委員心中有算計，就會任何一天都可以算得出來啊，但是沒有任何算計。」

【看原文連結】