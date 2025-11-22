福島食品全解禁 蘇一峰質疑：823公投後態度馬上大轉彎
衛福部食藥署21日傍晚宣布廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，即日起與其他國家地區輸入規定一致。此舉引發外界議論，胸腔科醫師蘇一峰批評，時機太過敏感，更點出綠營在823重啟核能公投辯論會上才痛批核電廠可怕，如今過了3個月態度就大轉彎。
日本首相高市早苗日前因「台灣有事」言論，導致中、日關係緊張。賴清德總統隨後在社群平台發布吃壽司的照片，被視為用行動支持日本。食藥署更宣布福島食品全面解禁，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。
蘇一峰21日在臉書貼文表示，日本有事，所以第一時間台灣宣布開放福食，直呼「這太奇怪」。他強調食品安全不是拉圈結黨，要以民生安全為重點，國內產業是否衝擊去考慮開放，不是拿來作秀。他痛批魯莽領導人跳出去吸引仇恨值，美、中兩國角力，台灣卻出去跳上跳下，質疑「反對便宜核能，卻大讚吃福食？」
蘇一峰進一步指出，823重啟核能公投辯論會上，綠營大聲主張「核電廠有多可怕」，辯論會上大喊福島核電廠的核災害土地50年不能使用，東西也不能吃，也不能住人，否則一堆人得癌症。
蘇一峰質疑，才過3個月政策立刻轉彎，「就給我說福食水產好好吃」，讓他實在看不懂綠營前後態度的巨大差異。
