福島食品全面解禁！ 食藥署：即起取消雙證管理、逐批檢驗

台北市 / 林彥廷 綜合報導

食品藥物管理署今（21）日下午5點公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即起生效。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

圖 / 食藥署

圖 / 食藥署

食藥署表示，根據國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

食藥署說，自 2011 年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗 27 萬餘批次，不合格率為 0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

食藥署提到，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

