福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了

國民黨立委李彥秀。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。

李彥秀更提到，2018年人民用公民投票，以高達72%民意要求政府禁止開放福島核災地區農產品與食品進口，也在昨天被民進黨政府一紙命令推翻。

李彥秀批評，總統賴清德選在中國大陸禁止日本水產品進口後「寒冬送暖」，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，強化「台日友好」形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀呼籲，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚資訊、選擇自由。

