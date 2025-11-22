福島食品管制解禁 許宇甄：迎合總統政治姿態而放棄專業
記者周志豪／台北報導
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委許宇甄今批，賴清德政府近來一連串草率決策，凸顯制度性傲慢與全面性治理失能。
許宇甄認為，在總統賴清德「吃壽司表忠」後，食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的衛福部食藥署，竟為迎合總統政治姿態而放棄專業，削弱台灣外交策略縱深，更讓我方在釣魚台等議題談判桌上空手而坐。
許宇甄指出，食安攸關全民健康，科學審查與風險溝通須凌駕外交利益與貿易交換，若把解除管制作為對日本示好籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任，暴露執政團隊在國安與經濟自主上的軟弱、依賴與短視。
許宇甄表示，從台灣將對美投資4000億美元，到如今毫無透明協商與風險說明情況下倉促解除福島核食管制，賴政府崇洋媚日、迎合美日治理模式現形，而對美談判或對日讓利決策全在黑箱中完成，也刻意規避國會監督。
許宇甄認為，若賴政府繼續以傲慢與退縮治理國家，下一個付出代價的將是台灣的民主與安全。人民有權要求一個能說明、能修正、把國家利益置於第一位的政府；任何犧牲台灣利益的執政者，都必須承擔應有的政治責任。
