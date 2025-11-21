福島食品解禁挺日？食藥署長澄清：按行政程序走

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，衛生福利部食藥署今天公告全面解禁日本福島5縣食品，引發外界聯想；食藥署長姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切是按照行政程序走。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，並採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊、再次暫停從日本進口水產品等。

食品藥物管理署今天傍晚正式公告，全面解禁福島5縣食品，恢復常態管理，由於時機點恰逢中日兩國關係緊繃，引發外界聯想。對此，食藥署長姜至剛強調「真的沒有啦！只是剛好行政程序走到這裡。」

廣告 廣告

食藥署於今年8月29日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度。姜至剛說，預告期60天，僅收到6則意見，其中1則贊成，其餘為詢問細節，因此依公告規定完成行政程序。

姜至剛強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。根據國際原子能總署公開資料顯示，日本已建立完善的監測與因應措施，我國從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。（編輯：吳素柔）1141121