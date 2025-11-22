福島食品解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格

（中央社記者吳書緯新北22日電）日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。

衛生福利部8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全；歷經預告60天後，食藥署昨天正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。

卓榮泰今天赴新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前接受媒體採訪有關開放福島食品解禁一事。

卓榮泰表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去案例也都如此，日本相關地區食品在過去10多年來，經過20幾萬件抽驗，都沒有發生不合格，所以政府依照程序與標準進行，並經過預告程序，於昨天進行公告，隨後也是依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。

此外，食藥署長姜至剛昨天強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。（編輯：林克倫、張均懋）1141122