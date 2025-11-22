福島食品解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
（中央社記者吳書緯新北22日電）日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。
衛生福利部8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全；歷經預告60天後，食藥署昨天正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。
卓榮泰今天赴新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前接受媒體採訪有關開放福島食品解禁一事。
卓榮泰表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去案例也都如此，日本相關地區食品在過去10多年來，經過20幾萬件抽驗，都沒有發生不合格，所以政府依照程序與標準進行，並經過預告程序，於昨天進行公告，隨後也是依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。
此外，食藥署長姜至剛昨天強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。（編輯：林克倫、張均懋）1141122
其他人也在看
日本福島食品取消100%查驗 食藥署長：持續把關
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品今天起正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸常態管理。食藥署長姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。中央社 ・ 1 天前
福島食品輸台全面解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件均無不合格 盼民眾安心
日本福島5縣食品昨天（21日）起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
屏東環保局導入AI判煙科技 (圖)
屏東縣環保局2025年導入AI判煙科技，運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，有效克服傳統人力稽查限制。中央社 ・ 1 天前
台灣終於鬆綁福島食品！15年大翻轉 五縣食品今起無需證明照輸台
食藥署表示，此項政策調整是根據最新的風險評估與國際監管資訊做出的決定。根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）公開資料顯示，日本政府在食品安全監測與管制上已建立有效機制，並依據監測結果滾動式更新國內規範，能確保供應鏈安全。事實上，食...CTWANT ・ 1 天前
日福島食品輸台 全解禁
記者戴淑芳∕台北報導 中國大陸與日本近期關係緊張，陸方甚至封殺日本海產及旅遊。不過，…中華日報 ・ 1 天前
終結14年輸入限制 日本福島5縣食品全面回歸常態管理
2011年311福島核災後，台灣暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣食品，迄今14年，期間歷經兩次鬆綁，今天傍晚衛福部食藥署宣布，即日起，正式取消日本福島5縣食品檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗等管制，回歸常態管理。NOW健康 ・ 14 小時前
福島5縣市食品全面解禁! 衛福部強調"加強把關"
福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，剛好是中國抵制日本水產的時候，藍營質疑是拿食安去換台日友好，不過行政院長卓榮泰強調，10多年來驗了20幾萬件，不合格率是0，不需要政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。民視 ・ 8 小時前
賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。中時新聞網 ・ 1 天前
日本福島5縣食品全面解禁 卓榮泰：10多年抽驗20萬件都合格
衛福部食藥署昨正式公告，取消日本福島5縣市食品輸台須附產地證明與輻射檢驗報告，以及100％逐批檢驗，回歸一般進口管理。行政院長卓榮泰今（11/22）表示，過去10多年抽驗20幾萬件都沒有發生不合格，相關措施依照法定程序進行，希望民眾能安心。太報 ・ 8 小時前
全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。中央社 ・ 5 小時前
日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安
日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。自由時報 ・ 11 小時前
中國禁日本水產、台灣送暖 食藥署宣布福島5縣食品全面解禁「回歸一般管理」
食藥署今（21）日正式公告，廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效，換言之，福島及周邊5縣食品的進口管制全面解禁，過去要求的「雙證」及「逐批查驗」措施將不再適用，未來相關食品進口將回歸源頭管理與一般邊境管制程序。太報 ・ 1 天前
日本福島食品解禁「時機點引熱議」 卓榮泰：依國際標準、科學為依據
2011年福島和災後，台灣便禁止福島5縣食品進口，近期台灣分階段鬆綁，食藥署昨（21）日公布，「日本食品回歸常態管理措施」，這意味著福島食品全面解，而在日中關係升溫之際，此舉也引起了熱議。對此，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，中央依照國際標準與嚴謹的科學依據，這是政府對國人食品安全健康最高的標準，過去的案例也是如此。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
才到校人就失蹤！新竹縣某國中老師「情緒困擾」墜樓亡 校方公開信曝光
新竹縣竹東某國中，昨（20日）上午發生老師在學校墜樓事故，一名年約50多歲的女老師從高處墜下後送醫不治，事件迅速在校園傳開。據了解，該名老師長年受情緒困擾，日前還發生體罰學生以及教學不力的情形，已調為行政職，校方也朝解聘方向進行，昨日再次走上絕路，原因仍在釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本福島5縣食品全面解禁！毒物專家沒意見：但政府要做好「這事」保障食安
時隔14年之後，台灣今（21）日正式公告全面解除日本福島5縣食品禁令，不再需要逐批查驗，也不再需要出示產地證明及輻射檢報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理，公告即起生效。食藥署今年8月29日預告全面取消針對日本福島5縣市食品的進口管制，當時不但衛福部長石崇良強調，「福島核災十多年過去了，全世界都已認定可以忽略風險。」食藥署署長姜志剛甚至說，「去年有600多萬......風傳媒 ・ 1 天前
日輸入食品27萬件檢驗合格 部分檢出微量輻射以茶類最多
自日本福島核災發生後，台灣針對福島5縣市食品，一開始禁止輸入，到2022年改為有條件輸入，再到昨（21）日全面解禁。這幾年日本輸入食品，檢驗批數超過27萬，皆合格，不過還是有部分產品檢出微量輻射，這14年來，微量檢出最多的是「茶類」，比例為0.62%。公視新聞網 ・ 12 小時前
福島食品輸台全面解禁 食藥署：即日起取消雙證及100%逐批查驗
日本福島5縣食品管制全解禁，衛福部食藥署今天表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。食藥署長姜至剛說，自2022年來，檢驗進口福島食品2.4萬餘批次全部合格，邊境也將持續把關。至於近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，解禁時機點引發外界聯想，姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切按照行政程序走。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
即起解禁福島食品 李彥秀：蔡英文不敢做的事賴清德全做了
福島食品管制14年，食藥署昨公告，即日起全解禁。國民黨立委李彥秀表示，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了！」歷史會記住這一天。李彥秀表示，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。自由時報 ・ 16 小時前
LIVE／子瑜回來了！TWICE本週高雄開唱 粉絲熱情接機現場直擊
即時中心／林韋慈報導出道10年的南韓人氣女團TWICE，本週六起將一連兩天在台灣成員子瑜的家鄉高雄開唱；然而昨（20）日晚間傳出成員彩瑛身體出狀況將缺席，本次演唱會將以「九缺一」的陣容登台。其中7名成員稍早已搭乘中華航空CI165航班，預計今（21）日下午2時左右降落小港國際機場，現場已擠滿接機粉絲；而台灣成員子瑜目前人在日本，將於今日稍晚飛往高雄會合。更多最新資訊，請鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 6 小時前