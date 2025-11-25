福島食品解禁！食藥署：取消雙證及逐批檢驗 日本5縣食品回歸常態管理
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】日本2011年福島核災迄今已逾十多年，近年全球多國逐步放寬日本食品輸入限制。食藥署依據科學證據與國際趨勢， 8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，日本食品管理措施將回歸常態，福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣所有產品輸入取消檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測證明）和邊境100%逐批檢驗；60天預告期已於日前屆滿，食藥署21日宣布即日起生效。
風險評估「可忽略」 食藥署21日宣布日本食品全面解禁
食藥署指出，日本食品可能造成的額外輻射暴露風險評估為「可忽略」。基於科學證據原則、並與國際接軌，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制，也就是日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，我國食藥署於邊境依《食品安全衛生管理法》根據風險管控機制，抽樣檢驗輻射
食藥署21日宣布，預告期間未收到反對意見，日本食品正式調整為與其他國家食品管理一致，採取以風險分級為基礎的抽驗機制。食藥署強調，我國每年可檢驗達7萬件，檢驗量能足夠，未來也將持續在上市前後檢驗日本和他國食品輻射，確保食安與健康。
2022年起福島食品逐步鬆綁 檢驗不合格率為０
台灣自福島核災後採行嚴格限制，2022年起在科學證據基礎上，逐步開放日本福島等5縣部分食品輸入，同時提高檢驗量能以確保安全。根據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，以一般食品為例，其銫134和銫137之總和應低於100貝克/公斤。食藥署統計，2011年至今，我國已累積檢驗27萬餘批次日本輸入食品，另外自福島等5縣食品開放以來至今，累積檢驗2萬餘批次，以上不合格率均為0。
全球99%國採常態管理 台灣接軌國際
食藥署指出，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊，日本政府已採取妥適的監測及管理措施，並依檢測結果滾動式更新國內食品管理制度，有效控管食品供應鏈的安全性。核災事故15年來，經IAEA認可安全，國際間多數國家也陸續解除日本食品輸入限制。
原施行管制措施的53國中，包括美國、歐盟、英國、加拿大等49國已對日本食品解除限制、採常態管理。截至目前，仍要求輻射檢驗證明或禁止輸入的國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。
【延伸閱讀】
非洲豬瘟疑似侵台 會傳染人類嗎？豬肉還能不能吃？一起看解答！
天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66903
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
台灣人常吃「3海鮮」出包！驗出重金屬鎘超標 食藥署開罰了
食藥署表示，114年度7－9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1...CTWANT ・ 14 小時前
為何今年大家積極接種流感疫苗？醫曝「年初關鍵一事」：全台都怕到了
隨著冬季逼近、氣溫明顯轉涼，流感疫情也悄悄升溫。根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗接種量已達65萬313劑，顯示民眾接種意願相當踴躍。而今年流感疫苗為何如此搶手？前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧點出關鍵原因，直指「年初的一件事」讓全台民眾都被嚇到了，因而提高防疫警覺。鏡報 ・ 17 小時前
日本流感患者爆增14.5萬人！北京兒童醫院人滿為患 抗病毒藥銷量飆3倍
日本與中國大陸近期面臨嚴峻流感疫情，日本流感提前一個月爆發，已有24個都道府縣拉響警報！根據統計，截至11月16日的一周內，全國3000多家醫療院所通報流感患者達14萬5526人，比前一周增加1.7倍。中國大陸的流感疫情同樣嚴峻，北京兒童醫院發熱門診接診量明顯增加，抗病毒藥物「奧司他韋」近一周銷量暴增2到3倍。專家警告，病毒株變異加上持續降溫的天氣，恐進一步加劇流感傳播。TVBS新聞網 ・ 1 天前
H5N5禽流感首度感染人類！台灣該擔心嗎？ 專家急提醒：這些行為千萬不要做
美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒之病例。該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今(114)年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測；截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構皆評估，此案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。 新型A型流感 旅遊疫情建議等級暫不調整 疾管署指出，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。我國於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。本次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風常春月刊 ・ 17 小時前
全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險
美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。中時新聞網 ・ 1 天前
首例人類H5N5禽流感死亡！疾管署：蛋及肉類要熟食 「5要6不」一次看
美國華盛頓州出現全球首例H5N5人類死亡病例，疾管署今（23）日呼籲民眾避免接觸禽畜，落實「5要6不」，包括肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國爆首例H5N5！疾管署曝風險
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州衛生部門近日公布，出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，而病毒過去僅在動物中出現，並未在人類身上偵測到。疾管署指出，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注
面對外界對「病毒變得更強」的疑慮，中國疾控中心研究員彭質斌表示，目前流感仍處於季節性流行水平，並未觀察到所謂「越變異越強」的現象。他強調，監測到的病原體均為已知常見類型，並未出現由未知病原體引發的新發傳染病。他指出，2025—2026年流感季以H3N2為主要流行株，與...CTWANT ・ 13 小時前
全球首例！美國禽流感奪命 疾管署：落實「5要6不」防疫措施
即時中心／温芸萱報導美國華盛頓州近日出現全球首例H5N5禽流感人類死亡病例，引起國際關注，疾管署今（23）日表示，經美國衛生機構評估，病毒來源可能來自家禽或受污染環境，目前無人傳人跡象，對一般民眾風險低，針對美國華盛頓州，當地旅遊疫情建議維持第一級。疾管署提醒民眾避免接觸禽畜，落實「5要6不」防疫原則。民視 ・ 1 天前
美爆全球首例H5N5人類死亡病例 疾管署回應了
美爆全球首例H5N5人類死亡病例 疾管署回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
美國爆首例人類染H5N5禽流感死亡 疾管署呼籲落實防疫5要6不
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛福部疾管署今天表示，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案。疾管署指出，近年全球通報新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，目前雖研判無人傳人風險，但仍呼籲民眾落實「5要6不」，包含蛋要熟食、不接觸或餵食禽畜等「5要6不」防疫原則。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
香港流感疫情升溫 兒童重症已逾20例、已釀2死
香港流感及呼吸道合胞病毒（呼吸道融合病毒，RVS）活躍度續升，流感季節至今已釀21例兒童重症及兩死亡，專家相信短期內會出...聯合新聞網 ・ 1 天前
美高齡民眾染H5N5禽流感亡！疾管署：接觸禽畜風險高
美國華盛頓州出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒死亡案例，疾管署表示，該病毒過去僅存在於動物中，從未在人類身上被偵測過。個案為華盛頓州格雷斯港郡一名高齡民眾，於今年11月初住院治療，並於11月21日不幸過世。中天新聞網 ・ 1 天前
全球首例人染H5N5禽流感死亡 我疾管署：大規模傳播風險低
美國華盛頓州官方證實，21日發生全球首例H5N5禽流感感染死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中有飼養家禽，但確切感染來源仍待確認。衛福部長石崇良對此表示，疾管署將持續密切關注相關發展，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類。疾管署也強調，目前沒有證據顯示有人傳人的風險，我國將持續監測H5N5病毒，但對華盛頓州的旅遊建議維持「一級注意」。公視新聞網 ・ 1 天前
全球首例 華州居民染罕見禽流感死亡
西雅圖時報報導，華盛頓州衛生官員證實，格雷斯港縣（Grays Harbor County）一名居民21日因感染罕見禽流感...世界日報World Journal ・ 21 小時前
全球首例人類染H5N5死亡 石崇良：人傳人風險低 籲勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，衛福部長石崇良今天(23日)表示，根據美國疾病管制與預防中心(CDC)評估，H5N5目前仍侷限於禽傳人，人傳人風險低，疾管署會密切關注疫情發展；他也提醒，現值冬天侯鳥遷徙季節，國人出外旅遊避免接觸禽鳥。 美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例，死者為多重慢性病長者，感染來源尚未確認，相關單位正對其密切接觸者持續追蹤，目前並無證據顯示該病毒具有人傳人能力。 對此，衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據疾管署了解，這是全球首例H5N5禽流感禽傳人病例，其他國家尚無相關報告；根據美國官方評估，目前尚無人傳人風險，疾管署會密切注意，也呼籲國人出外旅遊勿接觸禽鳥。他說：『(原音)那這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估，還沒有造成人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，那麼後續的變化進展，疾管署會持續再密切的注意。不過，因為現在進入了冬天的候鳥遷徙季節，所以也呼籲國人如果有出外旅遊的時候，也盡量去避免接觸禽鳥。』 疾管署發言人曾淑慧受訪則指出，目前評估H5N5相關風險很低，疾管署會持續監測疫情；由於今年4月美國華盛頓中央廣播電台 ・ 1 天前
後院養家禽 首個感染H5N5禽流感病患去世
華盛頓州西雅圖一名長者感染H5N5禽流感，21日因併發症死亡，成為首例人類因感染H5N5禽流感病毒死亡個案。世界日報World Journal ・ 1 天前
全球首例人染H5N5死 石崇良：無人傳人風險
（中央社記者陳婕翎台北23日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天表示，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。中央社 ・ 1 天前
全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
爆全球首例H5N5人類死亡病例 疾管署籲「5要6不」
美國華盛頓州出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，疾管署今天(23日)表示，根據世界衛生組織(WHO)最新評估，近年全球通報的新型A型流感人類個案多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力，一般大眾的風險仍屬低度。疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則，包括與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、不生食禽鳥蛋類或其製品、不接觸或餵食禽畜等。 疾管署表示，美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。該州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染的場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心(CDC)與華盛頓州衛生機構皆評估此案不會提升對一般民眾的整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。 疾管署指出，我國自2014年將新型A型流感列為第五類法定傳染病中央廣播電台 ・ 1 天前