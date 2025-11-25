福島食品解禁！食藥署：取消雙證及逐批檢驗 日本5縣食品回歸常態管理

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】日本2011年福島核災迄今已逾十多年，近年全球多國逐步放寬日本食品輸入限制。食藥署依據科學證據與國際趨勢， 8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，日本食品管理措施將回歸常態，福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣所有產品輸入取消檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測證明）和邊境100%逐批檢驗；60天預告期已於日前屆滿，食藥署21日宣布即日起生效。

風險評估「可忽略」 食藥署21日宣布日本食品全面解禁

食藥署指出，日本食品可能造成的額外輻射暴露風險評估為「可忽略」。基於科學證據原則、並與國際接軌，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制，也就是日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，我國食藥署於邊境依《食品安全衛生管理法》根據風險管控機制，抽樣檢驗輻射

食藥署21日宣布，預告期間未收到反對意見，日本食品正式調整為與其他國家食品管理一致，採取以風險分級為基礎的抽驗機制。食藥署強調，我國每年可檢驗達7萬件，檢驗量能足夠，未來也將持續在上市前後檢驗日本和他國食品輻射，確保食安與健康。

2022年起福島食品逐步鬆綁 檢驗不合格率為０

台灣自福島核災後採行嚴格限制，2022年起在科學證據基礎上，逐步開放日本福島等5縣部分食品輸入，同時提高檢驗量能以確保安全。根據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，以一般食品為例，其銫134和銫137之總和應低於100貝克/公斤。食藥署統計，2011年至今，我國已累積檢驗27萬餘批次日本輸入食品，另外自福島等5縣食品開放以來至今，累積檢驗2萬餘批次，以上不合格率均為0。

全球99%國採常態管理 台灣接軌國際

食藥署指出，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊，日本政府已採取妥適的監測及管理措施，並依檢測結果滾動式更新國內食品管理制度，有效控管食品供應鏈的安全性。核災事故15年來，經IAEA認可安全，國際間多數國家也陸續解除日本食品輸入限制。

原施行管制措施的53國中，包括美國、歐盟、英國、加拿大等49國已對日本食品解除限制、採常態管理。截至目前，仍要求輻射檢驗證明或禁止輸入的國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

