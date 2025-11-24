福島食品輸入台灣全面解禁，27萬批次輻射查驗不合格率0！311後柏崎刈羽核電廠重啟，同步引發關注

衛福部食藥署先前預告草案，日本福島5縣食品最快在今年底解禁、回歸正常管理措施。在60天預告期滿後，食藥署周五(11/21)公告，即起日本食品回歸常態管理措施。 食藥署說明，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。 食藥署也重申，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含港澳)、俄羅斯及韓國。

預告期滿「沒接獲反對意見」 日本福島食品正式解禁

日本在2011年3月11日發生大地震並引發海嘯，災害導致福島核電廠輻射外洩，我國政府隨後暫停福島等5縣市食品的進口。不過隨著災後復原進度的推進，世界多國對福島食品的管制措施也逐步放寬，乃至解除管制。

衛福部在8/29預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，亦即要全面取消福島食品管制措施、回歸常態。如今預告期滿，也順利解禁。

因60天預告期滿，食藥署在周五發布新聞稿說明根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

日本食品27萬批次輻射查驗不合格率0！食藥署：回歸國際一致管理

食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

食藥署也再度提到，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

東電柏崎刈羽核電廠兩機組重啟，將成311核災後首座

此外，據日媒《新潟電視台》報導，新潟縣知事花角英世11/21召開緊急記者會，正式宣布同意東京電力柏崎刈羽核電廠6、7號機組重啟。此將成為福島核災後首座獲准重新運轉的核電廠，引發關注。

花角表示，經濟產業大臣於2024年3月提出重啟6、7號機組的「理解請求」，他在確認核電廠安全對策完善、避難道路建設到位等前提後，決定表達「了解」立場，作為支持重啟的主要理由。

台灣人赴日每年600多萬人次 前三大訪日來源國也是禁日食國家

對此議題，食藥署長姜至剛在9/1曾向媒體提到，2024年日本是台灣人出國遊玩第一名，有600多萬人次赴日，「在當地也吃得、玩得很開心」。新任衛福部長石崇良則表示，福島事件發生至今10多年來，目前全世界僅剩中國、韓國、俄羅斯還有特殊管理措施，應回到與世界同步、依據科學依據管理。

巧合的是，2024年訪日外國客前三大來源韓國、中國、台灣，正好也名列當時全球唯４個仍對日本全部或部分食品輸入設限的國家之中。

石崇良當時表示，福島事件發生至今10多年來，目前全世界僅剩中國、韓國、俄羅斯還有特殊管理措施，他認為應是回到與世界同步、依據科學依據管理的時候。

石崇良表示，日本福島事件在2011年發後，台灣即展開嚴格管制，確保國人食品安全，隨著十多年過去，全球普遍已認可日本食品風險極低，安全風險幾乎可以忽略，多數國家已恢復常態性管理。

石崇良指出，全球目前僅剩中國、韓國與俄羅斯仍對日本食品採取特殊管理，其餘國家已回歸一般性源頭控管，且台灣邊境查驗累計26萬批次食品，結果均顯示安全無虞、風險極低。他喊話「應該是回到跟世界同步、依據科學依據來做管理的時候 」。

相關新聞： 福島5縣食品年底將解禁，日官員：對災民很大鼓舞！食藥署長喊科學管理「600萬國人赴日吃得很開心」





