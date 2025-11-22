福島食品輸台全面解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件均無不合格 盼民眾安心
日本福島5縣食品昨天（21日）起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。
衛生福利部8月29日預告廢止《停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區》草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全；歷經預告60天後，食藥署昨天正式公告廢止《停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區》，即日起與其他國家地區輸入規定一致。
卓榮泰今天赴新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前接受媒體採訪有關開放福島食品解禁一事。
卓榮泰表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去案例也都如此，日本相關地區食品在過去10多年來，經過20幾萬件抽驗，都沒有發生不合格，所以政府依照程序與標準進行，並經過預告程序，於昨天進行公告，隨後也是依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。
此外，食藥署長姜至剛昨天強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測持續滾動調整。從其2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」，此次調整是「回到國際趨勢」，並維持科學基礎下的風險管理。
「日本有事」 台灣對福島食品解禁 投桃報李
日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照...
日本福島5縣食品全面解禁 卓榮泰：10多年抽驗20萬件都合格
衛福部食藥署昨正式公告，取消日本福島5縣市食品輸台須附產地證明與輻射檢驗報告，以及100％逐批檢驗，回歸一般進口管理。行政院長卓榮泰今（11/22）表示，過去10多年抽驗20幾萬件都沒有發生不合格，相關措施依照法定程序進行，希望民眾能安心。
福島食品輸台全面解禁 食藥署：即日起取消雙證及100%逐批查驗
日本福島5縣食品管制全解禁，衛福部食藥署今天表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。食藥署長姜至剛說，自2022年來，檢驗進口福島食品2.4萬餘批次全部合格，邊境也將持續把關。至於近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，解禁時機點引發外界聯想，姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切按照行政程序走。
