福島食品輸台即起解禁、免雙證！姜至剛：和「台灣有事」無關

食藥署強調是在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。（食藥署提供／林周義台北傳真）

日本福島核災事件後歷經14年，我國針對福島五縣食品輸入管制逐步放寬。衛福部食藥署今年8月29日預告，將福島5縣食品回歸一般管理，意即全面取消邊境逐批查驗，也不需檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測報告）。預告期10月底屆滿，食藥署今（21日）宣布，即日起生效。近期日本首相高市早苗「台灣有事」論持續發酵，賴清德總統也吃壽司力挺日本，引發外界聯想，對此食藥署長姜至剛表示沒有關聯，10月28日就完成意見搜集，至今已2個月。

食藥署8月底預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，將福島5縣食品回歸一般管理。姜至剛強調，此次的解禁是以科學為基礎，2022年至今年11月共檢驗2萬4304件福島5縣食品，全數合格。而日本所有輸入食品，從2011年3月至今年11月，共檢驗27萬1484件，不合格率也是0。

食藥署指出，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。（食藥署提供／林周義台北傳真）

自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0。（食藥署提供／林周義台北傳真）

食藥署指出，2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估額外輻射暴露風險為「可忽略」 。在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。（本報資料照）

另依據科學數據，我國對日本食品風險評估額外輻射暴露風險為「可忽略」 。姜至剛說，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。即日起，福島食品與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。對於日本厚生勞動省公告的限制流通品項，我國仍限制進口，相關規定不變。

對於近期「台灣有事」論引發討論，加上賴清德總統吃壽司力挺日本，姜至剛被問及此次解禁的時間點，是否與這兩件事有關？他回應「沒有啦」，10月28日就完成意見的搜集，至今已2個月。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣過去進口的福島食品，都沒有超標，因此才會放寬管制，回歸一般商品的管理。未來的檢驗標準不變，銫-134與銫-137的總和限量，仍為100貝克／公斤。

對於食藥署的開放，顏宗海表示同意，但他也特別提醒，銫-134半衰期僅2年，而銫-137半衰期則有30年之久。日本福島核災至今14年，食安政策是滾動式的，未來不論是日本、台灣，檢出輻射超標，政策就要重新檢討。

