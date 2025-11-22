福島5縣市食品全面解禁! 衛福部強調"加強把關"
福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，剛好是中國抵制日本水產的時候，藍營質疑是拿食安去換台日友好，不過行政院長卓榮泰強調，10多年來驗了20幾萬件，不合格率是0，不需要政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。
週六一早，民眾到市場採買蔬果，來自日本的品項是不少人的心頭好，福島核災5縣市農產品叩關多年後，在21號全面開放，恰巧中國正強力抵制日本水產品，被藍營質疑，"拿民眾食安去換台日友好"。
福島食品全面開放。（圖／民視新聞）
國民黨團首席副書記長林沛祥：「總不能一天到晚說，因為要台日友好，所以來犧牲我們的食品安全吧。」
新北市議員（民）卓冠廷：「其實終於是回歸常態管理，我們平常到日本，不是也都吃得很開心嗎，關鍵是檢測沒有問題，我覺得不要再做政治操作。」
綠營要藍營別過多政治解讀，福島5縣市食品，包含櫪木縣的草莓、群馬縣的蒟蒻、茨城縣的納豆、千葉線的甜品和福島縣的加工食品，每個批次都得通過檢測，這幾年總共檢測了2萬4000批、不合格率為零，加上8月預告後，60天預告期內沒有特別反對意見，才拍板全面解禁。
行政院長卓榮泰回應福島食品全面開放。（圖／民視新聞）
行政院長卓榮泰：「10多年來經過20幾萬件的抽驗，都沒有發生有不合格的地方，所以我們是依照，這個程序跟標準來進行。」
衛福部長石崇良：「（仍封禁）只剩下中國俄羅斯韓國而已，到了一個我們可以回到，常規管理的一個時候了。」
民眾：「（食品進來會不會擔心），會啊一定會啊，（可是政府有說就是會檢測），那沒辦法啊，政府我們又沒辦法決定，這去日本玩都吃還在台灣你還怕，（你選購上會考量這件事嗎），嗯一點點啊應該不會太嚴重。」
福島核事故發生已過14年，食品全面開放後，民眾買不買單，交給市場決定。
