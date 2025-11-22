福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格

即時中心／黃于庭報導

日本福島核災至今14年，衛福部食藥署昨（21）日公告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品回歸常態管理措施，取消進口需檢附產地證明及輻射檢測報告之規定。針對外界疑慮，行政院長卓榮泰今（22）日強調，日本過去10多年來接受逾20萬件抽驗，未有不合格情況發生，請國人安心。

卓榮泰表示，政府對國人食品安全健康一向採取最高原則，依國際標準與嚴謹科學依據，過去案例也都是如此；且日本過去10多年來接受逾20萬件抽驗，沒有不合格情況發生，行政院同樣依照該程序與標準辦理，並於昨天發布公告，後續將會遵循相關法令進行，請民眾安心。

衛福部食藥署也指出，根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

食藥署說明，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。

因此，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制，預告期間未接獲反對意見，調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

