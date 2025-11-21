福島5縣食品管制 衛福部全面解禁

日本福島食品輸台限制正式走入歷史。衛福部食藥署今（21）日公告，廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件」、「輻射檢測證明」，以及「停止輸入查驗之日本食品品項及生產地區」等三項措施，自即日生效。食藥署長姜至剛說，未來福島五縣食品將全面回歸一般進口管理，由日本政府依其國內規範控管流通品項，台灣則持續進行邊境輻射抽驗，制度接軌國際，確保符合安全標準。

食藥署今年8月依中央法規標準法預告全面解禁，預告期60天內未收到特殊反對意見，目前仍維持福島食品限制的國家僅剩中國、韓國與俄羅斯。

廣告 廣告

圖／食藥署提供

從全面禁止到科學管理：歷經13年滾動調整

2011年311福島核災後，台灣第一時間暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品。其後隨國際監測資料更新，逐次調整政策。2022年首度鬆綁，許多五縣食品改為「有條件輸入」，需檢附產地證明與輻射檢測證明；野生動物肉與菇類等高風險品項仍禁止。

2024年9月再次調整，五縣農產品原則上全面開放，只要未被日本當地列為限制流通即可輸入，並維持逐批檢驗。日本其他地區食品則改為免附輻射檢測證明、僅需提供產地來源。本次三項規定同步廢止，代表正式回歸以科學證據為基準的風險管理模式。

27萬批檢驗「零不合格」 IAEA肯定日本監測制度

姜至剛表示，此次政策調整建立在科學證據與國際標準之上。根據國際原子能總署（IAEA）公開資料，日本政府已採取妥適的監測與因應措施，並依監測結果滾動更新其國內食品管制，維持供應鏈安全性，各國也多已依據科學證據鬆綁限制。

台灣自2011年至今，共對日本食品進行逾 27萬批次的輻射邊境檢驗，不合格率為 0。姜至剛說，依據風險評估，台灣民眾因日本食品所增加的輻射暴露風險屬於「可忽略」。在確保食品安全、科學原則及接軌國際的前提下，研議回歸源頭管理與邊境抽驗模式，並於預告期間未接獲反對意見，因此朝向與其他國家一致的風險分級抽驗方式執行。

圖／食藥署提供

食藥署：回歸一般管理、持續監測

姜至剛強調，全面解禁並非放寬監督，而是與國際一致，以日本源頭管制與台灣邊境抽驗雙軌並行。邊境仍會持續進行輻射抽驗並滾動調整措施，依風險狀況加強監控，維護國人食安。