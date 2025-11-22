福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果

▲卓榮泰表示，日本相關食品在過去10多年來，已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關食品在過去10多年來，已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，行政院會依相關程序處理，請國人放心。

台灣自2011年福島核災後禁止5縣食品輸入，2022年改為「有條件輸入」，2024年再進一步開放並維持逐批檢驗及雙證要求；衛生福利部今年8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，歷經預告60天後，食藥署昨晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。

卓榮泰今前往新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前接受媒體訪問。

卓榮泰表示，中央依照國際標準與嚴謹科學依據把關，這是對國人食品安全健康最高的標準，「過去的案例也是如此」。

卓榮泰提到，日本相關食品在過去10多年來，已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，因此行政院依程序與標準辦理，並經過預告程序，於昨天進行公告，隨後也是依照現行法定程序來進行，希望國人能夠安心。

