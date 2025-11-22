福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞] 衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關食品在過去10多年來，已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，行政院會依相關程序處理，請國人放心。
台灣自2011年福島核災後禁止5縣食品輸入，2022年改為「有條件輸入」，2024年再進一步開放並維持逐批檢驗及雙證要求；衛生福利部今年8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，歷經預告60天後，食藥署昨晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。
卓榮泰今前往新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前接受媒體訪問。
卓榮泰表示，中央依照國際標準與嚴謹科學依據把關，這是對國人食品安全健康最高的標準，「過去的案例也是如此」。
卓榮泰提到，日本相關食品在過去10多年來，已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，因此行政院依程序與標準辦理，並經過預告程序，於昨天進行公告，隨後也是依照現行法定程序來進行，希望國人能夠安心。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
諷鄭麗文追思吳石！賴清德：該緬懷為國奮戰的國軍而非間諜
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦用一句話打臉了
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧批：國民黨因人設事
其他人也在看
暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞]知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1....今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）美國商務部長盧特尼克今天透過影片恭賀魏哲家和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎，並強調半導體的戰略地位，必須確保美國不再依賴脆弱的供應鏈；他讚譽兩人的領導力改變了世界，獲獎實至名歸。中央社 ・ 1 天前
馬克宏肯定台經驗 外交部：願共同打假消息
[NOWnews今日新聞]法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，外交部今（22）日表示，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
擴大濱海打擊範圍 傳沱江級軍艦將移撥 「濱海作戰指揮部」
海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立的「濱海作戰指揮部」，順延到明年七月再行成軍。軍方人士今天透露，海軍評估擴大濱海作戰的打擊範圍及運用層面，思考要將600噸級的沱江級軍艦全數移撥丶改隸「濱海作戰指揮部」。他指出，依據先前的規劃，駐地在基隆的海軍131艦隊，轄下目前是自由時報 ・ 18 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 20 小時前
福島食品全解禁 蘇一峰質疑：823公投後態度馬上大轉彎
衛福部食藥署21日傍晚宣布廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，即日起與其他國家地區輸入規定一致。此舉引發外界議論，胸腔科醫師蘇一峰批評，時機太過敏感，更點出綠營在823重啟核能公投辯論會上才痛批核電廠可怕，如今過了3個月態度就大轉彎。中天新聞網 ・ 18 小時前
日本福島5縣食品全面解禁！毒物專家沒意見：但政府要做好「這事」保障食安
時隔14年之後，台灣今（21）日正式公告全面解除日本福島5縣食品禁令，不再需要逐批查驗，也不再需要出示產地證明及輻射檢報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理，公告即起生效。食藥署今年8月29日預告全面取消針對日本福島5縣市食品的進口管制，當時不但衛福部長石崇良強調，「福島核災十多年過去了，全世界都已認定可以忽略風險。」食藥署署長姜志剛甚至說，「去年有600多萬......風傳媒 ・ 1 天前
影/中和女騎士蛇行遭攔查辯：哪有 警一查不只毒駕還是通緝犯
毒駕氾濫，不只汽車連騎士也毒駕！日前新北市中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中兩人，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，發現一名35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，因此上前攔查，經過唾液快篩檢測，吳女毒品反應呈陽性，而且還是新北地院發布的毒品通緝犯。中天新聞網 ・ 19 小時前
不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，
他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給7......風傳媒 ・ 18 小時前
奈及利亞再爆校園綁架！武裝份子深夜闖入 227名師生遭擄走
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導奈及利亞再度爆發大規模校園綁架事件，尼日州聖瑪麗學校（St.Mary’sSchool）21日深夜遭武裝份子闖入，至少215名女學...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
才重辦五天！臉書帳號又被封 蘇一峰嗆：見證綠色奇蹟的時刻
胸腔科醫師蘇一峰經營臉書社群多年，除了分享醫療文章，也會對時事發表看法，不過他的臉書帳號在17日突然遭到停權，儘管他在隔天重新開啟新帳號，但是短短5天過去，他的臉書帳號在今（22）日晚間又遭關閉，讓他氣得怒酸，「不過就是放個賴清德影片，就被封號，見證綠色奇蹟的時刻。」中天新聞網 ・ 12 小時前
川普「金穹」遇到大障礙! 政府停擺、團隊人員出走、招標金額還被嫌貴
[Newtalk新聞] 美國總統川普的國防核心工程「金穹」（Golden Dome）導彈防禦計畫，如今因政府停擺、內部流程停滯與關鍵架構未敲定，而深陷泥淖。 多名知情人士向《路透社》透露，這項耗資 1,750 億美元、預計最終投入 250 億美元啟動資金的計畫，本該在今年夏天提交詳細支出計畫，但由於美國政府此前停擺 43 天，加上白宮遲未拍板第一筆預算如何分配，導致五角大廈至今無法系統中的關鍵部分送交招標。 美國太空軍太空作戰部副部長蓋特蘭（Michael Guetlein）表示，11 月已提交初版實施規畫，但還在內部審查程序中。 圖：翻攝自維基百科 負責統籌的太空作戰部副部長、上將蓋特蘭（Michael Guetlein）則表示，11 月已提交初版實施規畫，但還在內部審查程序中。數名國會山消息人士指出，原訂 8 月底送交國會的支出藍圖，目前推估至少要到12月才可能由國防部副部長范伯格（Steve Feinberg）遞交審議。而目前五角大樓雖強調「基本架構已定」，但卻拒絕公布任何內容的態度，令人無法信服。 而在政府停擺期間，「金穹」計畫的團隊招募遭完全凍結，甚至連負責審核合約的關鍵官員新頭殼 ・ 18 小時前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 18 小時前
化身柯文哲分身跑攤！陳佩琪談官司心境
[NOWnews今日新聞]民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今（22）日在北投舉辦園遊會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動力挺，陳佩琪更與黃瀞瑩一起體驗製...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前