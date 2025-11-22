福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制
即時中心／林韋慈報導
衛福部食藥署昨（21）日公告，日本福島等5縣食品自2011年核災後施行的特別管制全面取消，即日起回歸一般進口管理，與其他國家做法一致。日本外務省同日也發表聲明，歡迎台灣基於科學證據解除限制。目前全球僅少數地區仍維持特別規範。
自2011年起，我國禁止進口日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品；2022年放寬為「有條件輸入」，2024年再度進一步開放並維持逐批檢驗與雙證要求。如今全面解禁，正式回到一般管理。
食藥署今（2025）年8月底預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗，以及產地證明與輻射檢測報告的「雙證」制度。預告期60天僅收到6則意見，其中1則贊成，其餘多為詢問細節，在野黨亦未動員反對。
食藥署長姜至剛指出，自2011年以來已完成逾27萬批日本食品的輻射檢驗，不合格率為「0」。國際原子能總署（IAEA）公開資訊也顯示，日本相關監測制度完善。
近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，中國祭出限制旅日與暫停日本水產品進口等反制措施，賴清德總統以吃壽司展現支持，引發外界聯想此次解禁時機。但食藥署也澄清，只是時機巧合。
日本外務省則在昨日聲明中指出，過去持續敦促台灣依科學證據解禁，並歡迎台灣政府此次決定，將有助支持災區重建。目前全球仍維持特別限制的僅中國（含港、澳）、韓國與俄羅斯。
