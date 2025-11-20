福島5縣食品進口管制料將解除 林佳龍喊話赴日旅遊、購買日貨「挺日本」

中日緊張情勢持續，據日媒報導，中國已通報日本政府將暫停進口日本水產品，恢復日本牛肉進口的磋商也喊停。對此，外交部長林佳龍今（20）日受訪時表示，除了鼓勵民眾去日本觀光旅遊、購買日本產品，也鼓勵年輕人利用社群媒體上網打卡宣傳用行動支持日本。衛福部政務次長林靜儀則向《風傳媒》透露，福島5縣食品進口管制解禁的預告期60天已過，待高層拍板後就會解除。

為了日本首相高市早苗在國會答詢時就「台灣有事」假設性情境的一席話，中國繼宣稱日本「治安環境惡化」發布旅遊警示、留學預警，日本媒體《共同社》昨日再披露，中國政府已正式通報，再度暫停今年7月中旬才批准恢復的日本水產品進口，同時也中止今年7月恢復的日本牛肉出口政府磋商；中國外交部發言人毛寧昨日指稱，由於高市早苗「倒行逆施」，在台灣等「重大問題」上錯誤言論引起中國民眾強烈公憤，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

林佳龍：盼年底赴日旅遊，台灣人數明顯大於中國

對此，林佳龍今日赴立法院外交及國防委員會專題報告前，接受媒體聯訪時表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇，霸凌其他國家已是不勝枚舉，對台灣就用過文攻武嚇，還操弄採購、貿易、投資及觀光、旅遊的來往，將一切都武器化，「我想這是一個不文明，也是不民主的做法，我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。」

民進黨立委王定宇質詢時提到，台灣農產品過去受到中國阻撓時，是日本等友盟國家伸出援手，目前台灣鳳梨的最大出口國也是日本。林佳龍同意說道，台灣人民應以實際行動，表達對高市早苗及其政策的支持，多到日本去觀光、旅遊，現在應該是好季節，也請國人多購買日本產品，表達台日友好，「日本在這個時候，最需要台灣人表示對他的一個支持。」

會中休息，林佳龍接受媒體訪問時補充，除了去日本觀光旅遊、購買日本產品，若國人吃了跟日本有關的餐廳，也可以上網打卡宣傳，用行動表達對日本支持，「我想年輕人，大家發揮創意。」他也判斷，今年台灣人赴日本旅遊的人數應會創新高，也很期待年底的數字，能夠是台灣觀光客去日本的人數明顯大於中國觀光客，「呈現對高市早苗首相跟政府的支持，我們來衝一下。」

福島5縣食品解禁預告期滿 林靜儀：待上級拍板

值得一提的是，衛福部食藥署已在8月29日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，預計在60天內解禁日本福島5縣食品進口管制，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，再由台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射。相關預告於10月底期滿後，外交部日前說明，解除限制具體實施時間，仍以主管機關後續公告為準。

林靜儀今日向《風傳媒》表示，由於衛福部與食藥署先前忙於非洲豬瘟等案子，目前也還在處理其他業務，此案之後才會處理，但預告時間已經結束，期間徵集的專家及學者相關意見，據她了解，都沒有太多特別意見，因科學證據都已證明安全，邊境查驗結果也都正常，因此預告期內並無收到太特別訊息，未來就待上級拍板，「不過簡單來說就是預告期，我們沒有太多爭議的訊息。」

依照食藥署公告，國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內的食品管制，有效管控食品供應鏈的安全性；我國也已參考國際相對嚴格的標準，於2022年2月21日至2025年7月31日期間，就福島等5縣食品檢驗2萬1717批，且今年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。

