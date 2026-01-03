福州三坊七巷天后宮跨年千燈會 共祈新年平安

省級文保單位，福州三坊七巷天后宮。

福建省福州市三坊七巷郎官巷內的天后宮，跨年夜燈火通明，伴隨著「非遺斗堂道樂團」悠揚唱誦的古老福文化詞韻，天后宮一年一度的跨年千燈會溫馨啟幕。十餘位在榕台胞與福州市民齊聚一堂，在兩岸共同敬奉的媽祖神像前，親手點亮一盞盞祈福燈，懸掛一張張許願卡，共同許下對2026年的美好期盼。

相傳宋代，媽祖曾燃火引航，助海上漁民平安歸家。天后宮以燈為媒，延續這份庇佑與溫情，傳承點燈習俗。當晚，千盞福燈漸次亮起，不僅寄託著對國泰民安、風調雨順的祈願，更映照出兩岸同胞相聚一堂的溫暖畫面。活動中，兩岸同胞親切交流。媽祖文化作為重要的精神紐帶，深深聯結著兩岸民心。來自桃園的簡先生表示：「每一盞燈，都凝聚著美好的心愿。今晚帶著來自福建的太太，共同點燈，祈願自己的『小家』平安，『大家』昌盛。」

這場以光為引、以情為系的跨年活動，在溫馨祥和的氛圍中，驅散了冬夜的寒意。隨著新年的鐘聲敲響，天后宮內外洋溢著對未來的無限憧憬，也為新的一年拉開了充滿希望的序幕。

大陸駐點記者手記：有福之州-三坊七巷天后宮簡介

福州三坊七巷天后宮位於福建省福州市鼓樓區三坊七巷歷史文化街區（郎官巷內），是福州城內重要的媽祖信仰文化場所之一。始建於元代，清道光及民國時期曾重修，後經保護性修復，現存建築延續清代風格，為福州古城區內罕見的保存完整的媽祖廟宇。

天后宮坐北朝南，佔地面積約800平方米，沿中軸線依次為門樓、戲台、拜亭、正殿及後殿，佈局嚴謹，融閩派建築特色與民間信仰功能於一體。正殿供奉媽祖神像，配祀千里眼、順風耳等神祇，整體建築雕飾精美，體現了福州傳統木構與磚石工藝的精髓。

歷史上，天后宮不僅是航海者祈佑平安的信仰中心，更是福州與外界交流的重要精神樞紐。尤其在明清至近代，福州作為重要港口，無數商賈、移民與學子在出發前，都會到此祈求媽祖庇佑。他們之中，有渡海赴台灣拓墾經營的商人，有跨洋至南洋謀生發展的移民，也有趕考或遊學的士子。在天后宮虔誠祭拜後，他們懷揣著對平安的祈願與對未來的希望，由此踏上遠行的旅途。這使得天后宮成為了凝聚鄉情、寄託離別與祝福的獨特空間，見證了福州人開拓四海的足跡與堅韌精神。

作為海上絲綢之路的重要節點，福州的媽祖信仰深深融入了本地的海洋文化與移民歷史，成為連接海峽兩岸及南洋華僑社群的重要文化紐帶。

如今，天后宮在保護修繕後，既延續了媽祖祭典等傳統民俗活動，也作為三坊七巷歷史文化的一部分向公眾開放，兼具文化展示、學術研究與社會教育功能。它不僅是福州「海納百川」城市精神的象徵，也成為追溯閩台淵源、聯絡海外鄉誼的活態文化遺產。

溫馨提示：如計劃參觀，可關注三坊七巷官方開放資訊。在這座靜謐的宮廟裡，彷彿仍能感受到數百年前，人們在此默默祈願、而後毅然啟程的那份牽掛與勇氣。