福州共諜林祥熹遭槍決74年後 骨灰運返家鄉

（中央社台北8日電）據福州日報報導，1950年受福建省台灣工委會指派秘密潛赴台灣，負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務的福州人林祥熹，於1952年遭槍決後，事隔74年，於今年2月7日由「靈魂擺渡人」劉德文護送其骨灰返回福州。

福州日報7日報導，去年中國電視劇「沉默的榮耀」播出後引發廣泛回響；福州日報其後推出「不能忘卻的名字」系列報導，講述以吳石為代表的中共「隱蔽戰線」故事。

福州日報報導表示，該系統報導推出後，許多當年遭槍決的潛台共諜後人聯繫福州日報社，希望能接先人回家，包括林祥熹的後人。

報導表示，在福州日報社協助下，2025年10月底林祥熹的後人聯絡上被稱為「靈魂擺渡人」的高雄里長劉德文。劉德文於7日護送林祥熹的骨灰抵達福州，交予林祥熹的後人。

林祥熹於1928年出生，福建林森人，福建私立勤工高級工業學校造船科畢業，1950年受福建省台灣工委會指派，秘密潛赴台灣負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務，於1951年被捕。

據「國家人權記憶庫」資料，林祥熹1952年被以「意圖以非法之方法顛覆政府，而著手實行」處死刑，褫奪公權終身。1952年11月25日由憲兵第八團於川端橋南端刑場執行槍決，當時24歲，行刑後交由極樂殯儀館被棺收殮。

林祥熹留有遺書兩封，其中一封寫給其友人王博超與陳恩熙，另一封係留給家人，並託付五舅陳則樁轉交給其母親，信中道盡其對於家人無盡的思念。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150208