福州市馬尾首個榕臺融合社區交流中心正式成立

▲福州市馬尾區羅星街道榕臺融合社區交流中心，提供臺胞多元交流平臺與一站式服務。

【本報大陸新聞中心報導】福建福州市馬尾首個榕臺融合社區交流中心，日前在羅星街道社區翡麗公館正式揭牌，將以常態化、機制化的運營模式，打造成為轄區及周邊臺胞臺屬、社區居民交流互動、服務諮詢、文化共用、協商議事的重要實體場所。

據介紹，福州市馬尾區羅星街道榕臺融合社區交流中心，致力於打造為轄區及周邊臺胞臺屬、社區居民交流互動、服務諮詢、文化共用、協商議事的重要實體空間。在這裏，臺胞可以深入瞭解在榕創業的相關政策及福利待遇，與其他青年創業者交流、交友。

▲福州馬尾區首個榕臺融合社區交流中心在羅星街道翡麗公館正式成立。

活動現場中心同步掛牌設立了臺胞志願服務愛心驛站、兩岸婚姻家庭服務驛站、閩臺青年服務站，以及馬尾區人民檢察院涉臺檢察聯絡室、區人民法院臺胞權益保障法官工作室等五大服務站點，臺胞在這裏可以深入瞭解在榕創業的相關政策及福利待遇，與其他青年創業者交流互動、結交朋友。

活動現場還舉行了為臺胞代表頒發“榕臺同心志願者”證書的儀式。臺胞黃複漢作就是其中之一，他表示，交流中心的成立，讓他深切感受到馬尾對臺胞的關懷與重視，為大家提供了更多的發展機會和交流平臺。未來定會積極投身到榕臺融合發展的志願服務中，為兩岸同胞的交流與合作貢獻自己的綿薄之力。

交流中心人員表示，中心這裡希望為臺胞提供一個交流的平臺，同時借助這個平臺，構建覆蓋政策諮詢、創業指導、生活服務、法律保障的‘一站式’服務體系。讓在福州的臺胞們在這裏真正感受到“家”的溫馨。（圖記者蔡叔涓翻攝）