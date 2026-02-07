福州市鼓樓區新春聯誼 兩岸青年共迎祥和年

為深化兩岸青年交流，傳遞新春溫暖，2月4日下午，鼓樓區委台辦、鼓樓團區委聯合舉辦「青春聚鼓樓福連兩岸情」2026年台胞台企新春聯誼活動，30餘名兩岸青年代表齊聚一堂，在傳統年味與青春創意的交融中，共敘兩岸情誼，共話發展新篇。

政策暖心送祝福交流懇談話未來

活動伊始，鼓樓區委副書記陳浩率隊走進台青第一雲家園，實地了解台灣青年在鼓樓的創業成果與生活環境。隨後，區委台辦、團區委向台青代表送上飽含年味的新春福袋，並從住房保障、創業補貼到人才引進等方面解讀政策紅利，為台青在榕發展注入「強心劑」。兩岸青年圍繞「優化創業生態」「如何深化兩岸青年交流」等主題暢所欲言。

廣告 廣告

新春遊園樂翻天兩岸青年手拉手

壓軸的新春園遊會年味十足、熱鬧非凡。兩岸青年朋友們一同揮毫潑墨書寫春聯，一幅幅寓意吉祥的福字和楹聯傳遞著共同的文化根脈；在手工製作區，大家協作完成象徵團圓幸福的「新春抱抱桶」和寓意吉祥如意的中國結，巧手翻飛間情誼交融；輕鬆愉快的釣蝦遊戲更是笑聲不斷，拉近了彼此的距離。現場歡聲笑語，其樂融融，充滿了溫馨和諧的「家」的氛圍。

參與活動的台青紛紛表示，此次活動不僅讓他們提前感受到了濃濃的年味和家的溫暖，更感受到了鼓樓區對台胞台青的真誠關懷與實實在在的支持。

本次新春聯誼活動不僅為兩岸青年搭建了情感交流平台，更以傳統文化的現代演繹，勾勒出兩岸融合發展的生動圖景。下一步，鼓樓區將不斷優化營商環境，落實落細各項惠台政策，吸引更多台灣青年來鼓樓創業、就業、生活，推動兩岸青年同心同行、攜手共進。