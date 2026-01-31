福州晉安區岳峰鎮桂溪社區「連心薈」沉浸式年俗體驗

←福建福州市晉安區岳峰鎮桂溪社區第五屆「連心薈」活動現場。（葉君浩攝）

30日下午，福州市晉安區岳峰鎮桂溪社區成功舉辦第五屆「連心薈」活動，以沉浸式年俗體驗為核心，增進兩岸同胞情誼，共慶新春。

活動現場首發岳峰鎮「三安」工程成果影片，生動展現助力臺胞安家、安業、安心的豐碩成果。桂溪社區作為福州市首個臺胞公租房所在地，目前生活著300多戶500多名臺胞。社區聚焦臺胞需求，持續探索榕臺社區融合發展新路徑，致力打造兩岸同胞的共同家園典範。

活動中，情境劇《標準為橋同心共築》生動呈現了桂溪社區順利通過福建省首批「兩岸社區治理標準共通試點」，彰顯了以標準化促進基層治理融合的創新舉措。活動亦舉行了「榕臺技藝傳習點」首批結對儀式，推動技藝傳承。

新春市集上，「閩臺老字號」攤位備受關注。由兩岸企業攜手推出的福州臺灣一碗好麵禮盒，融合兩地特色。臺企代表鄒曉娜表示，希望藉助臺灣文創與品牌管理經驗，助力福建好物走向更廣市場。臺青創業專案「真金狗飆」寵物管理，致力於打造專業、友好的人寵社交空間與服務，展現了福州宜居宜業的城市溫度與臺青紮根社區的創新活力。

本次活動是晉安區及岳峰鎮深化兩岸融合、加快打造福馬「同城生活圈」的又一實踐。