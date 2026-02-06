福州第二十四屆「兩馬同春鬧元宵」燈會登場 璀璨燈火迎接丙午馬年

▲「兩馬同春鬧元宵」燈會是一場燈火璀璨的文化視覺盛宴。

【本報大陸新聞中心 報導】在2月4日「立春」晚上，在福州市中國船政文化園區盛大亮燈，百餘組造型精美、形態多樣的燈組被點亮，生動展現民俗文化、船政文化、閩台文化和福建海洋文化，展出時間為期33天。

福州第二十四屆「兩馬同春鬧元宵」燈會正式拉開帷幕，以璀璨燈火迎接丙午馬年，燈會入口處，象徵馬尾的龍馬形象與船政建造的第一艘輪船“萬年清”巧妙結合，以飛揚之姿乘風破浪。

▲燈會中，每個燈組風格鮮明、形態各異，彰顯福州獨特的歷史文化魅力。

此次“兩馬”燈會以船政160周年和生肖馬年為雙慶主線，將國潮非遺和船政工業遺址有機結合。燈會以“燈耀船政，馬躍滄海”為總主題，分“龍馬精神”“燈耀船政”“江海風物”“星辰大海”“新春納福”五大篇章，占地面積超5萬平方公尺。

除了漂亮多彩的燈飾之外，現場還彙聚台灣蚵仔煎、福州魚丸等舌尖美食，搖滾夜、街舞、非遺民俗技藝展演、閩劇賀歲和花車秀等精彩節目也將輪番上演。據悉，「兩馬同春鬧元宵」燈會起源於馬尾-馬祖元宵節習俗，是馬尾、馬祖兩地間開展最早且已常態化的一個雙向交流活動，互贈花燈是其一大特色傳統，今年將持續至3月8日。

▲「兩馬同春鬧元宵」燈會源於馬尾-馬祖元宵節習俗，是兩地間開展最早的雙向交流活動。

今年也是福州船政迎來創辦160周年，「兩馬同春鬧元宵」燈會第一次在船政文化園區舉辦。燈會以“燈耀船政，馬躍滄海”為主題，分“龍馬精神”“燈耀船政”“江海風物”“星辰大海”“新春納福”五大篇章，將非遺燈彩和船政工業遺存有機結合，生動呈現兩馬民俗文化、船政文化、閩台文化和福建海洋文化的深厚底蘊。

今年AR技術被引入「兩馬同春鬧元宵」燈會，燈火璀璨的文化視覺盛宴，也是融合品牌活動、科技運用、文創開發與煙火市集體驗。一系列精心設計的文創產品也在燈會中亮相。限定款“龍馬提燈”以Q萌靈動的造型，成為提燈夜遊的亮點。

據馬尾區文體旅局相關負責人介紹，今年是船政創辦160周年，因此在燈組設計上深度融合船政文化、福文化和海洋文化等核心元素。每個燈組風格鮮明、形態各異，在展現傳統年味的同時，也彰顯福州獨特的歷史底蘊和文化魅力。

燈會現場的船政文化園區化身燈的海洋，步入特定的燈組區域，兩岸元素交織成一幅幅動人的畫面。“潮汐之靈”燈組營造出藍眼淚般的“蔚藍之境”，水母與珊瑚的夢幻光影，訴說著閩台共有的海洋傳說與自然奇觀。(圖翻攝網絡)