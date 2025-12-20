福州馬尾區首個榕台融合社區交流中心 揭牌

福建省福州市馬尾區首個榕台融合社區交流中心揭牌。

福建省福州市馬尾區首個融合社區交流中心日前在馬尾羅星街道社區翡麗公館正式揭牌，部分在馬尾的台胞代表參加活動。

據悉，馬尾區羅星街道融合社區交流中心致力於打造為轄區及周邊台胞台屬、社區居民交流互動、服務咨詢、文化共享、協商議事的重要實體空間。在這裡，台胞可以深入了解在榕創業的相關政策及福利待遇，與其他青年創業者交流、交友。

活動現場氣氛熱烈非凡，交流中心的啟用，不僅是物理空間的整合，更是情感與文化的深度交融。中心同步掛牌設立了台胞志願服務愛心驛站、兩岸婚姻家庭服務驛站、閩台青年服務站，以及馬尾區人民檢察院涉台檢察聯絡室、區人民法院台胞權益保障法官工作室等五大服務站點，構建起覆蓋政策咨詢、創業指導、生活服務、法律保障的「一站式」服務體系，讓台胞在馬尾真正感受到「家」的溫暖。

值得一提的是，活動現場還舉行了為台胞代表頒發「榕台同心志願者」證書的儀式。台胞黃復漢作為見證者與志願者，激動地表示：「交流中心的成立，讓我們深切感受到馬尾對台胞的關懷與重視，為我們提供了更多的發展機會和交流平台。我非常榮幸能成為榕台同心志願者隊伍中的一員，未來定會積極投身到榕台融合發展的志願服務中，為兩岸同胞的交流與合作貢獻自己的綿薄之力。」

馬尾首個榕台融合社區交流中心的揭牌，是馬尾區深化兩岸融合發展的又一重要成果。未來，該中心有望成為兩岸同胞增進了解、加深友誼、攜手共進的重要平台，為榕台交流合作注入新的活力，推動兩岸關係在交流中不斷向前發展。