福建再發佈惠台措施 陸委會酸台商赴閩投資銳減

【記者 張達威／台北 報導】有關媒體關切大陸福建省人民政府今（2）日發布新「12條惠台政策措施」，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作三個面向。請問陸委會有何看法？其中包含補助台灣人在台開「沙縣小吃」，是否有統戰圖謀？

陸委會發佈新聞稿表示：

一、自2023年9月中國大陸發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」以來，福建省已陸續發布5批、共計74項措施，包括支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等所謂「惠台政策」不一而足。惟據統計台商赴福建投資大幅減少，今2025年1-10月核准赴福建投資0.67億美元，較去年減少94%，顯示雖一再宣示諸多惠愛融台措施，但成效欠佳！

二、至於中國大陸補助鼓勵台灣人在台開設「沙縣小吃」門店，每一店面5000元人民幣，初步看來誘因很低，陸委會表示會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。（圖：本報資料照）