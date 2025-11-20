福建前10月出口船舶 較去年同期增54.5％
根據中國大陸相關單位表示，今年福建船舶產業呈現強勁出口趨勢。廈門海關最新統計顯示，今年前十月福建共出口船舶一百六十五點二億元人民幣，較去年同期成長五十四點五％，出口規模創歷史新高。其中，十月當月出口十三點五億元，較去年同月大幅增加四點三倍，增幅是今年以來單月最高。
數據顯示，今年一至十月，福建國營企業出口船舶一百三十九億元人民幣，較去年同期成長四十二點二％，占同期全省船舶出口總值的八十四點一％。其中，福建船政重工股份有限公司（下稱福建船政重工）、廈門船舶重工股份有限公司（下稱廈門船舶重工）、廈門象嶼股份有限公司（下稱廈門象嶼）等多家企業表現亮眼。
其中，福建省馬尾造船股份有限公司（下稱馬尾造船）不久前承接挪威貨櫃船公司的二艘一千六百TEU貨櫃船訂單，項目總金額折合人民幣約四點七億元。今年上半年，福建船政重工累計完成總產值較去年同期成長七十三點七七％；整體新接訂單量大幅成長。福建船政重工表示，該公司國際船舶市場需求變化，不斷推動綠色化、智慧化轉型；也應用能源效率優化、減阻降噪等新技術，持續擴大智慧製造投入，持續提升產品附加價值。
今年前三季馬尾造船新接造船訂單達四十三艘，出口船舶十一艘，累計出口貨值達五十七億元，較去年同期成長八十點五％。馬尾造船廠表示，今年該公司接連出口全球最大八萬五千噸級紙漿運輸船、全球首艘載貨量突破四點五萬噸的超大型海洋工程船風笛號等多艘高附加值船舶，產品競爭力持續提升。
據廈門象嶼二○二五年半年報，廈門象嶼海裝船舶有限公司（下稱象嶼海裝）上半年新簽訂單十五艘，在手訂單九十一艘，首獲國際知名船東廿一萬噸級大型散裝貨船訂單。廈門象嶼在十月三十日投資人關係活動紀錄表示，今年前三季製造業類股營收年增六％，造船業務在手訂單已排至二○二九年。
另，在全球貿易格局深刻調整背景下，福建船舶出口建構起多元化格局，為業績成長提供了堅實支撐。亞洲市場是福建船舶出口最大市場。
據統計，今年一至十月福建對亞洲市場出口船舶七十五億元，較去年同期增加二點一倍，占同期全省船舶出口總值的四十五點四％。其中，前三名的市場分別為新加坡、泰國、香港，福建分別對其出口二十點四億元、十二點八億元、十點二億元，合計占廿六點三％。
